''Путин просит о переговорах, потому что проигрывает'': глава МИД Литвы объяснил ''маневры'' Кремля

Российский президент Владимир Путин заявил об объявлении "рождественского прекращения огня" не из-за собственного благочестия и великодушия. Он нуждается в переговорах и перемирии исключительно потому, что проигрывает Украине войну на поле боя.

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Поэтому Украина должна не прекращать огонь, а наращивать его. В этом убежден министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

"Путин утверждает, что хочет переговоров не потому, что он великодушен, а потому что он проигрывает. Надо наращивать огонь, а не прекращать его", – написал глава литовской дипломатии.

Напомним, 5 декабря президент РФ Владимир Путин объявил на Рождество "перемирие" по всей территории боевых действий. Так российский диктатор якобы отреагировал на призыв главы РПЦ Кирилла. Так называемое перемирие, по версии Кремля, должно продолжаться с 11:00 (по Киеву) 6 января до 23:00 7 января.

В то же время в "миролюбие" Путина, по приказу которого войска РФ ежедневно убивают украинцев, не поверили ни в Киеве, ни в западных столицах.

Так, в Германии заявили, что "если бы Путин хотел мира, то вернул бы солдат домой", в Британии назвали "жест" диктатора не способствующим миру и призвали РФ вывести войска из Украины

А президент США Джо Байден подчеркнул, что Путин обстреливал больницы, детсады и церкви 25 декабря и на Новый год, а сейчас хочет передохнуть.

Не оценили "жеста" Путина и россияне. В соцсетях рядовые граждане устроили настоящую истерику, а экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин заговорил о капитуляции РФ и упомянул Гаагу.

Как показали дальнейшие события, скептики вновь оказались правы. Российские оккупанты прекращали огонь только на время перезарядки орудий и подвоза боеприпасов. И продолжали бить по украинским городам. В частности, в Херсоне войска РФ ударили по пожарной части. Один спасатель погиб, еще четверо получили ранения.