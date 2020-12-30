Путин проигнорировал Зеленского в списке новогодних поздравлений

Президент Российской Федерации Владимир Путин не упомянул лидера Украины Владимира Зеленского в своих новогодне-рождественских поздравлениях для глав других государств.

Они были опубликованы на официальном сайте Кремля. Примечательно, что российский президент упомянул в своей речи даже главарей непризнанных Абхазии и Южной Осетии – Аслана Бжанию и Анатолия Бибилова.

Кроме того, в поздравительный перечень попали такие личности, как:

Также Путин адресовал свои пожелания руководству Вьетнама, Кубы, Монако, Кореи, Словении, Финляндии, Хорватии, Швеции, ЮАР, Японии, главам международных организаций и бывшим лидерам стран мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Зеленский позвонил Путину и обменялся с ним новогодними поздравлениями 31 декабря. Тогда в Кремле подчеркнули, что инициатором разговора был именно украинский лидер.

В конце декабря 2020 года Зеленский признался, что может в любой момент позвонить президенту РФ и тот не откажет ему в общении. Однако пока глава украинского государства не видит тем, которые можно было бы обсуждать.