Путін проігнорував Зеленського в списку новорічних привітань

Президент Російської Федерації Володимир Путін не згадав лідера України Володимира Зеленського у своїх новорічно-різдвяних привітаннях для глав інших держав.

Вони були опубліковані на офіційному сайті Кремля. Показово, що російський президент згадав у своїй промові навіть ватажків невизнаних Абхазії та Південної Осетії – Аслана Бжанію і Анатолія Бібілова.

Крім того, у вітальний перелік потрапили такі особистості, як:

Також Путін адресував свої побажання керівництву В'єтнаму, Куби, Монако, Кореї, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Швеції, ПАР, Японії, головам міжнародних організацій і колишнім лідерам країн світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році Зеленський зателефонував Путіну і обмінявся з ним новорічними привітаннями 31 грудня. Тоді в Кремлі підкреслили, що ініціатором розмови був саме український лідер.

Наприкінці грудня 2020 року Зеленський зізнався, що може в будь-який момент зателефонувати президентові РФ і той не відмовить йому в спілкуванні. Однак поки глава української держави не бачить тем, які можна було б обговорювати.