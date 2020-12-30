Путін проігнорував Зеленського в списку новорічних привітань
Президент Російської Федерації Володимир Путін не згадав лідера України Володимира Зеленського у своїх новорічно-різдвяних привітаннях для глав інших держав.
Вони були опубліковані на офіційному сайті Кремля. Показово, що російський президент згадав у своїй промові навіть ватажків невизнаних Абхазії та Південної Осетії – Аслана Бжанію і Анатолія Бібілова.
Крім того, у вітальний перелік потрапили такі особистості, як:
президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв
президент Республіки Вірменія Армен Саркісян
прем'єр-міністр Республіки Вірменія Нікол Пашинян
нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко
президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв
перший президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв
виконувач обов'язків президента Киргизької Республіки Талант Мамитов
президентка Республіки Молдова Мая Санду
президент Республіки Таджикистан Емомалі Рахмон
президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов
президент Республіки Узбекистан Шавкат Мірзійоєв
президент Аргентинської Республіки Альберто Фернандес
президент Федеративної Республіки Бразилії Жаїр Болсонаро
Папа Римський Франциск
королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета II
прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії Борис Джонсон
прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
президент Венесуели Ніколас Мадуро
федеральний президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр
федеральна канцлерка Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель
прем'єр-міністр Грецької Республіки Кіріакос Міцотакіс
прем'єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу
президент Республіки Індії Рама Натха Ковінда
прем'єр-міністр Республіки Індії Нарендра Моді
король Іспанії Філіп VI і королева Летиція
президент Італійської Республіки Серджо Маттарелла
голова Ради міністрів Італії Джузеппе Конте
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін
президент Республіки Сербії Олександр Вучич
президент Сирійської Арабської Республіки Башар Асад
чинний президент США Дональд Трамп
новообраний президент США Джо Байден
президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган
президент Французької Республіки Еммануель Макрон
президент Чеської Республіки Мілош Земан
Також Путін адресував свої побажання керівництву В'єтнаму, Куби, Монако, Кореї, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Швеції, ПАР, Японії, головам міжнародних організацій і колишнім лідерам країн світу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році Зеленський зателефонував Путіну і обмінявся з ним новорічними привітаннями 31 грудня. Тоді в Кремлі підкреслили, що ініціатором розмови був саме український лідер.
Наприкінці грудня 2020 року Зеленський зізнався, що може в будь-який момент зателефонувати президентові РФ і той не відмовить йому в спілкуванні. Однак поки глава української держави не бачить тем, які можна було б обговорювати.