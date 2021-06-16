Путин прибыл в Женеву на переговоры с Байденом. Видео
Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву, где пройдет его встреча с американским коллегой Джо Байденом. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту швейцарского города.
Трансляцию с места событий ведет YouTube-канал 360. Журналисты ждут на появление Путина в надежде получить какие-нибудь комментарии.
Российская делегация уже приехала на место переговоров Путина и Байдена – на виллу Ла Гранж. Теперь ожидают прибытия президентов.
Известно, что Байден прибыл в Женеву еще накануне вечером, 15 июня. Также во вторник в швейцарском аэропорту приземлился борт с пулом кремлевского лидера.
Детали переговоров Байдена и Путина:
14:25 – фотосессия Байдена, Путина, а также президента Швейцарии Ги Пармелена.
15:55 – первый раунд расширенной встречи Путина и Байдена с участием делегаций.
17:40 – второй раунд встречи президентов.
После окончания саммита состоится пресс-конференция Байдена. Затем он полетит в Вашингтон.
Напомним, что переговоры президентов пройдут на вилле Ла Гранж в Женеве. Ее снял с космоса российский спутник дистанционного зондирования "Ресурс-П".
Ожидается, что для освещения мероприятия будут присутствовать три тысячи представителей СМИ.
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