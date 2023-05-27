Путин потеряет что-то очень ценное, если Эрдоган проиграет: Климкин озвучил прогноз

Если на очередных президентских выборах в Турции действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган проиграет своему главному конкуренту Кемалю Киличдароглу, глава Кремля Владимир Путин потеряет важный для него "личный элемент" взаимодействия с Турцией. Впрочем, позиция Анкары по отношению к Украине останется неизменной.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Я думаю, что главные направления турецкой политики останутся неизменными, но если Эрдоган проиграет, то вся аура личных отношений с Путиным исчезнет", – заметил он.

По словам дипломата, между двумя главами государств – Эрдоганом и Путиным – в течение многих лет правления сложились определенные отношения. В частности, "Путин понимает Эрдогана, понимает его личные слабые и сильные стороны. И то, что Путину нужно в первую очередь – это именно эти личные отношения", – объяснил он.

"В отношении России исчезнет личный элемент. А личный элемент для таких, как Путин и Эрдоган, очень многое значит. Больше, чем институции, больше, чем какие-то правила". Таким образом, "Путину будет явно сложнее договариваться с новым президентом", – спрогнозировал Климкин.

По его оценкам, в случае смены власти в стране, в частности, если на парламентских выборах победит оппозиция, это может привести к возвращению Турции к парламентско-президентской республикуе то есть к ослаблению роли президента.

"Это будет означать, что внешняя политика будет определяться более коллегиально и Турция будет активнее сотрудничать и с Европейским Союзом, и с Соединенными Штатами", – сказал Климкин.

Как писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 14 мая, в Турции прошли очередные президентские выборы. Ни один из кандидатов не смог набрать 50%, потому ожидается второй тур. В него выходят действующий президент Эрдоган и Киличдароглу.