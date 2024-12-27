Путин потерпел поражение в Украине и не достиг своих целей, – Шольц

Российский диктатор Владимир Путин потерпел провал в Украине по всем направлениям. НАТО усилено, хотя он хотел его ослабить, Украина находится на пути к ЕС и имеет сильную армию, кроме того, идет работа над подготовкой почвы для справедливого и устойчивого мира.

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Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете t-online, которое было опубликовано 27 декабря. На вопрос о том, как можно укрепить переговорную позицию Украины, он сказал: "Давайте не будем забывать: Путин потерпел неудачу на Украине по всем направлениям".

По словам Шольца, глава Кремля хотел подчинить всю Украину и установить марионеточный режим, не допустить ее дальнейшего сближения с ЕС и ослабить все НАТО.

Однако сегодня, напомнил канцлер, у НАТО два новых члена: Швеция и Финляндия.

"Все вкладывают огромные средства в оборонный потенциал, и почти все государства НАТО достигают целевого показателя в 2% (от ВВП на оброну. – Ред.). Украина является стабильной страной и находится на пути к Евросоюзу. У нее есть сильная армия, оснащенная нами, которая героически защищается от войск Путина. Сейчас речь идет о создании основы для справедливого и устойчивого мира", – сказал Шольц.

Также ему задали вопрос относительно переговоров о международных миротворцах, которые могли бы обеспечить прекращение огня в Украине.

"Вместе мы все время говорим об Украине: внутри ЕС и в "четверке", в которую входят США, Великобритания, Франция и Германия. Но важно не сделать четвертый шаг раньше первого. Если мы будем знать, как может выглядеть возможный путь к миру и какие условия приемлемы для Украины, мы сможем говорить о том, какие гарантии безопасности необходимы и как их можно обеспечить", – ответил канцлер ФРГ.

Говоря о гарантиях безопасности, Шольц предостерег, что "простое прекращение огня – далеко не стойкий мир", и напомнил о принципе "ничего об Украине без Украины".

"То есть мы говорим с Украиной, а не об Украине. Я уже дважды разговаривал с будущим президентом США Трампом, и мы согласны с тем, что мы – США и Европа – должны тесно координировать свои действия друг с другом по всем этим вопросам. Позднее также будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины; Германия также будет играть здесь важную роль", – сказал он.

Шольц при этом в очередной раз отверг возможность отправки немецких военных в Украину:

"Я не пошлю немецких солдат на эту войну. Эта дискуссия очень странная, поскольку сейчас речь идет о том, чтобы Украина не осталась одна и чтобы мы продолжали поставлять оружие. Сейчас было бы важнее, чтобы все увидели, могут ли они сделать больше для дальнейшей поддержки Украины".

Кроме того, канцлер прокомментировал свой звонок Путину, объяснив, что "для меня было важно, чтобы Путин услышал и мое мнение о его войне".

"Я использовал разговор, чтобы недвусмысленно дать понять Путину, что война должна закончиться. ... Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет", – сказал он.

Более того, Шольц подтвердил, что поговорил бы с российским диктатором вновь.

"Нельзя быть наивным или питать иллюзии. Некоторые в Германии утверждают, что достаточно одного или двух разговоров. Россия ведет жестокую и беспощадную агрессивную войну против Украины, в результате чего сотни тысяч человек убиты и ранены. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина не осталась одна и оставалась суверенным государством", – сказал политик.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным немецких СМИ, Шольц якобы планирует посетить Москву с "миротворческой" миссией. Такой возможный план журналисты связали с досрочными парламентскими выборами в Германии, запланированными на 23 февраля 2025 года. Якобы ради предвыборной кампании Шольц готов "вытащить кролика из шляпы".

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