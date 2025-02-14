'Путин не отступил': Писториус объяснил, почему не стоит снимать вопрос членства Украины в НАТО до мирных переговоров

Министр обороны Германии Борис Писториус подверг критике стратегию американского президента Дональда Трампа в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Он уверен, что членство Украины в НАТО и территориальные уступки следовало обсуждать уже за столом переговоров.

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Об этом Писториус сказал на Мюнхенской конференции безопасности. Цитирует немецкого министра издание Sky.

По его словам, Трамп совершил "неуклюжую" ошибку, убрав со стола переговоров вопросы членства Украины в НАТО и возможных территориальных изменений.

Писториус подчеркнул, что "Путин не отступил" ни на дюйм со своей переговорной позиции, и ничем "не заплатил". Поэтому уступки Трампа еще до переговоров были ошибкой, считает немецкий министр.

"Я думаю, что это было неуклюже. Я думаю, что это была ошибка. По моему мнению, было бы гораздо лучше говорить о возможном членстве Украины в НАТО и возможных территориальных изменениях только за столом переговоров, когда Украина также привлечена, а не заранее, в определенной степени без получения платы от Путина. Я считаю, что это неправильно", - сказал он.

Писториус отметил, что европейские страны также должны участвовать в переговорах, поскольку хотят быть вовлечены в поддержание мирного соглашения, ведь речь идет о безопасности в Европе.

"Речь идет о мирном порядке для Европы с агрессивным соседом, Россией. Речь идет о нашем соседстве, и именно поэтому мы, европейцы, должны тоже участвовать в переговорах. Без участия Европы в любой форме в переговорах, трудно представить, что от европейцев после этого ожидают, как они обеспечат этот мир, не участвуя в переговорах", – сказал он.

В то же время он добавил, что Европа не сможет предоставить полноценные гарантии безопасности Украине без помощи США в ближайшие годы.

Как сообщал OBOZ.UA, на конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Джей Ди Венс подверг критике состояние демократии в Европе, заявив, что "угроза" поступает не со стороны РФ и Китая, а "изнутри". Писториус резко ответил Венсу на его критику и заявил, что неприлично сравнивать демократию в Европе с царящим в авторитарных режимах строем.

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