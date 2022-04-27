Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к завершению войны путем мирных переговоров, - Блинкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что российский лидер Владимир Путин не выражает ни малейшей склонности к решению военного конфликта в Украине путем дипломатических переговоров. Во всяком случае нет ни одного признака, что он настроен на мирное урегулирование ситуации на данном этапе.

Сообщение американского чиновника передает издание Washington Post. Учитывая обстоятельства и принципиальную позицию Путина, несмотря на все уговоры Запада, США делает все возможное, чтобы ВСУ получали вооружение в максимально сжатые сроки.

"Ту территорию, которую российское правительство еще два месяца назад считало возможным захватить за несколько недель, Украина стабильно удерживает на сегодняшний день", – заметил Бликен.

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Напомним, что согласно официальной позиции Вашингтона, Украина может согласиться на внеблоковой статус ради восстановления мира в стране и прекращению кровопролития. США примут это решение с уважением и солидарностью, но вмешиваться в договоренности между Киевом и Россией не намерены.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Энтони Блинкен указал, что россияне потерпели сокрушительное поражение в Киеве и украинской столицы им не видать.