Блинкен: украинцы выиграли битву за Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил перед сенатским комитетом по международным отношениям во вторник, 26 апреля, после своей поездки в Украину с главой Пентагона Ллойдом Остином. Он заявил, что украинцы выиграли битву за Киев.

Об этом пишет The Week, цитируя слова Блинкена. Госсекретарь США признался, что побывав в Киеве, он был тронут тем, чего достигли украинцы.

Блинкен сказал, что увидел признаки возрождения Киева после того, как украинские силы отразили попытку России захватить город. Жители столицы спокойно прогуливаются по городу, сидят на скамейках или спешат по своим делам.

"Это было прямо перед нами. Украинцы выиграли битву за Киев, и несмотря на все пережившие страдания всю резню, которую продолжает нести жестокое вторжение России, Украина была и будет свободной и независимой страной", – сказал Блинкен

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Госсекретарь также подчеркнул, что продолжающаяся поддержка США "на мой взгляд, имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы война России в Украине стала для Кремля стратегическим провалом".

Сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки, спросил Блинкена, одобрят ли США мирное соглашение между Россией и Украиной, согласно которому Украина согласилась бы не вступать в НАТО.

"Мы, сенатор, не собираемся быть больше украинцами, чем сами украинцы", - ответил Блинкен.

Он добавил, что США работают над тем, чтобы поставить Украину в лучшую возможную позицию на переговорах и будут поддерживать украинских лидеров вне зависимости от их решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что он перевернет небо и землю, но предоставит оружие Украине.