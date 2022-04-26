В США заявили, что не будут против, если Украина решится на нейтральный статус

Белый Дом в Вашингтоне с уважением отнесется к позиции Украины, если она примет решение остаться в статусе внеблоковой страны, чтобы остановить кровопролитную войну с Россией. Однако Штаты не будут вмешиваться в процесс переговоров двух враждующих стран, которые могут заключить подобное соглашение.

Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на госсекретаря США Энтони Блинкена. Такой комментарий чиновник сделал после дискуссии с сенатором Рендом Полом, выразившем предположение, что именно поддержка Вашингтоном Украины в составе НАТО стала триггером для России, чтобы развернуть полномасштабную войну.

"Мы не считаем, что это так. Военная кампания началась, потому что Путин никогда не считал Украину суверенным и полноценным государством. Но опять-таки, если Киев решить оставаться вне всяких Альянсов, чтобы достичь мира, мы поддержим этот шаг. Решать будут они, мы не должны становиться украинцами больше, чем сами украинцы", – подчеркнул Блинкен.

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Напомним, что в страны внутри самого Североатлантического Альянса разошлись во мнениях относительно дальнейшего давления на РФ, поскольку война в Украине переходит в затяжную фазу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вооруженные Силы Украины переходят на вооружение НАТО, которое обладает технологическими преимуществами перед оружием, используемым РФ;

– президент Владимир Зеленский указал, что война с Россией бы не началась вовсе или имела бы другой формат, если бы Украина была членом Североатлантического Альянса.