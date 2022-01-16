Развязка наступит очень скоро: что говорят на Западе о переговорах США-НАТО-Россия

Виталий Семченко
Мир
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Развязка наступит очень скоро: что говорят на Западе о переговорах США-НАТО-Россия

В Европе завершилась неделя переговоров о безопасности. Несмотря на угрозы и ультиматумы, России так и не удалось добиться выполнения главных требований — нерасширения НАТО на восток и отказа от приема Украины и Грузии в блок. Западные страны дали понять, что не намерены ограничивать право других государств вступать в альянс.

Что о прошедших саммитах пишут западные издания и эксперты – читайте в подборке OBOZREVATEL.

Большего Россия не получит

Глава российской программы в американском Центре военно-морского анализа Майкл Кофман в комментарии BBC заявил, что риторика российских политиков на фоне того, что переговоры зашли в тупик, похожа на ультиматум. "Потому что они упоминают некие неопределенные военно-технические меры, к которым они готовы прибегнуть. И, по сути, они держат Украину в заложниках", – считает он.

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А эксперт центра Карнеги Александр Габуев констатирует, что Москва в рамках переговоров могла бы получить юридические гарантии, касающиеся размещения ракет средней и меньшей дальности и других ударных систем. Однако российские власти выбрали тактику "это наши красные линии, мы от них не отступим".

"С таким настроем договориться о чем-либо невозможно. Больших вещей России, конечно же, никто не даст. И мне кажется, что это понятно и это не сюрприз ни для Грушко, ни для Рябкова, ни для их начальников", – отмечает он.

Ультиматум Путина по Украине и НАТО

По мнению эксперта, даже если Москва пойдет на полномасштабное вторжение на территорию Украины, то это только сплотит членов НАТО и сделает присутствие американских военных в Европе еще более востребованным.

"Соответственно возникает вопрос, зачем все это делается, на который ни у кого из нас нет ответа и ответ на который, я боюсь, мы скоро все узнаем", – резюмирует Габуев.

Переговоры с Россией были ошибкой

Бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крамер считает, что условием для проведения переговоров НАТО-Россия должен был стать отвод войск от украинской границы. А в итоге прошедшие обсуждения дали возможность Кремлю посеять разногласия внутри Альянса.

Эксперт констатирует, что Москва хотела прощупать, найдутся ли члены НАТО, которые согласятся "закрыть двери" для Украины и Грузии "хотя бы на время, чтобы попытаться избежать российского вторжения".

"Со стороны президента Байдена было ошибкой заявлять, что США не ответят военным путем. И хотя я не поддерживаю военное вмешательство Штатов, но я не думаю, что президент должен был телеграфировать об этом российскому руководству заранее", – подчеркивает Крамер.

Эксперт добавляет, что Кремлю удалось навязать Западу российскую информационную повестку. "Мы стали говорить о том, как мы можем разрешить возникшую у РФ обеспокоенность, что мы можем сделать, когда речь идет о ракетах средней дальности, размещения и предоставлении наступательных вооружений? И можно ли исключить новые государства-члены НАТО из учений? Все это играет на руку России", – рассуждает он.

Путин не решится на полномасштабный военный конфликт

Аналитик из американского "Совета по международным отношениям" Чарльз Купчан уверен, что глава Кремля не решится на полномасштабный военный конфликт с Киевом, поскольку видит единство, которое проявляют США и Евросоюз в вопросе защиты Украины.

"Мне трудно понять российскую позицию, ведь за отход Киева от Москвы ответственна сама Россия. Причина, по которой сегодня Украина имеет достаточно целостную национальную идентичность и хочет вступить в НАТО и ЕС, в значительной степени является следствием того, что РФ незаконно оккупировала Крым и способствовала сепаратистскому восстанию на Донбассе", – отметил он.

По мнению эксперта, "Путин был ошеломлен и удивлен единством трансатлантического альянса касательно Украины еще в 2014 году, когда он впервые вторгся в Украину".

Путин был ошеломлен и удивлен единством трансатлантического альянса касательно Украины, отмечают эксперты

"Я думаю, он предполагал, что сможет расколоть Штаты и Европу, и способствовать внутренним разногласиям внутри ЕС. Этого не произошло. США и ЕС выступили вместе по вопросу санкций. Они стояли плечом к плечу, защищая Украину от российской агрессии и стремясь восстановить суверенитет этой страны", – подчеркнул он и добавил, что аналогичное единение проявилось и в ходе нынешних переговоров.

Эксперт сомневается, что Путин решиться на вторжение в Украину – отчасти потому, что за новую войну придется заплатить очень высокую цену. "РФ не победит, Украина не победит. Члены НАТО не выиграют. Это было бы потерей для всех, и именно поэтому я думаю, что дипломатические усилия, которые мы наблюдаем на этой неделе, так важны", – резюмировал эксперт.

Последний козырь Москвы

Военно-политический эксперт Юрий Федоров также не считает, что после переговоров Москва пойдет на какие-то слишком опасные действия. "Потому что США ясно заявили, что, если Россия перейдет "красные линии", вторгнется в Украину, последуют сверхжесткие санкции", – пояснил он.

Эксперт подчеркивает: если бы Москва просто так отведет войска от границ Украины, то потеряет последний козырь в диалоге с Западом. Так что единственный реальный инструмент "быстрого действия" у России – угроза войны, констатировал Федоров. По его оценке, ничего другого у Кремля не осталось.

"Какие еще есть козыри у России на руках? Рябков говорил, сославшись на Путина, что будут предприняты некие военно-технические меры. Это прежде всего развертывание в Калининграде или Беларуси дополнительных "Искандеров", крылатых ракет нового типа и, вероятно, "Цирконов", когда те будут созданы. Но это все в перспективе. Более того, это не изменит принципиально стратегический баланс в Европе".

Федоров добавляет, что российские военные хорошо понимают что к чему. Но кремлевские дипломаты продолжают "бить в барабаны и в дудки дудеть". Видимо, потому что они заварили кашу, а теперь не знают, как ее расхлебывать.

Кремлевская операция прикрытия

Политолог Иван Преображенский, проживающий в Праге, считает, что Москва изначально планировала встречи в Женеве, Брюсселе и Вене как камуфляж, поэтому у консультаций с США, НАТО и ОБСЕ не было шансов завершиться успехом.

"Какова реальная мотивация российского руководства, станет ясно уже в ближайшие недели. Дороговато и сложно месяцами держать в боевой готовности стотысячную группировку войск у границы с Украиной", – отмечает эксперт.

Преображенский предполагает, что Кремль затеял эти переговоры просто, чтобы доказать всему миру и российским гражданам, что сделал все возможное, чтобы предотвратить начало войны.

РФ и США провели переговоры по гарантиям безопасности

"Чтобы новая война была поддержана населением, она должна выглядеть, как вынужденный ответ на происки враждебного Запада, который за 30 лет после распада СССР подобрался к самым российским границам. Поэтому Кремль фактически игнорирует здравые проекты, явно отвечающие интересам безопасности России, вроде введения нового запрета на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности", – говорит политолог.

Неясная позиция Кремля

Западные дипломаты, с которым пообщались журналисты Wall Street Journal, отмечают неясность позиции России в прошедших переговорах. С одной стороны, новая агрессия против Украины обернется для Кремля беспрецедентными санкциями. С другой стороны, двусторонние переговоры между Вашингтоном и Москвой, обсуждения в НАТО и консультации в ОБСЕ в совокупности дают возможность найти выходы из кризиса.

Дипломаты отмечают, что Москва опасается быть втянутой в длительные переговоры в рамках ОБСЕ, которые могут завести в тупик. В то же время она не готова отвергать переговоры в принципе, по крайней мере сейчас.

CNN: Россия готовит провокацию

Тревожный прогноз уже после переговоров в Женеве и Брюсселе сделал американский телеканал CNN. Он сообщил, что Россия подготовила группу специально обученных диверсантов для совершения провокаций на Донбассе с целью оправдания последующего вторжения в Украину.

"У нашей разведки есть информация о том, что Россия готовит почву, чтобы иметь возможность сфабриковать повод для вторжения. Мы наблюдали этот сценарий в 2014 году. Они вновь готовят тот же сценарий, и у нашей администрации будут дополнительные подробности, которыми мы поделимся со СМИ в ближайшие 24 часа", – сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В Белом доме сообщили, что Россия может готовить провокацию против Украины

Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, "российские чиновники будут рассказывать об ухудшении ситуации с правами человека в Украине и растущей воинственности украинских лидеров. Все это – распространение дезинформации. В этих сообщениях будет говориться, что ответственность за эскалацию напряженности несет Запад, а вмешательство России якобы позволит разрешить гуманитарные проблемы в Украине", – сказала она.

Война начнется через 7 дней?

Турецкий телеведущий и обозреватель Ардан Зентюрк считает, что через семь дней начнется полномасштабная война между Россией и Украиной. По его словам, на это намекнул министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что "Москва ждет письменного ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности". А решение, как уточнил Лавров, американцы обещали дать в течение недели.

"Страны НАТО, в том числе Турция, договорились о том, что "никто не может решать за какую-либо страну имеет она право или не имеет входить в состав Североатлантического альянса". То есть таким образом блок отверг предложение Москвы. И поэтому Россия в последний раз дала срок", – считает он.

Также эксперт назвал хакерскую атаку на государственные сайты Украины "кибероккупацией всей страны" со стороны России.

Что в итоге? Как видим, западные эксперты расходятся во мнениях относительно переговоров США, НАТО и России. Однако все же в одном они согласны: прошедшие обсуждения тяжело назвать успешными, так как Кремль отказывается идти на диалог и продолжает ставить ультиматумы по поводу нерасширения НАТО. Просто так Москва отступать не собирается, а войска на границе с Украиной стали своего рода ее последним козырем.

Более того, существует риск, что Кремль организует провокацию в качестве повода для начала военных действий. Но все же если Запад сплотится и прибегнет к реальным санкциям, то Путину ничего не останется, как отступить.

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