Развязка наступит очень скоро: что говорят на Западе о переговорах США-НАТО-Россия

В Европе завершилась неделя переговоров о безопасности. Несмотря на угрозы и ультиматумы, России так и не удалось добиться выполнения главных требований — нерасширения НАТО на восток и отказа от приема Украины и Грузии в блок. Западные страны дали понять, что не намерены ограничивать право других государств вступать в альянс.

Что о прошедших саммитах пишут западные издания и эксперты – читайте в подборке OBOZREVATEL.

Большего Россия не получит

Глава российской программы в американском Центре военно-морского анализа Майкл Кофман в комментарии BBC заявил, что риторика российских политиков на фоне того, что переговоры зашли в тупик, похожа на ультиматум. "Потому что они упоминают некие неопределенные военно-технические меры, к которым они готовы прибегнуть. И, по сути, они держат Украину в заложниках", – считает он.

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А эксперт центра Карнеги Александр Габуев констатирует, что Москва в рамках переговоров могла бы получить юридические гарантии, касающиеся размещения ракет средней и меньшей дальности и других ударных систем. Однако российские власти выбрали тактику "это наши красные линии, мы от них не отступим".

"С таким настроем договориться о чем-либо невозможно. Больших вещей России, конечно же, никто не даст. И мне кажется, что это понятно и это не сюрприз ни для Грушко, ни для Рябкова, ни для их начальников", – отмечает он.

По мнению эксперта, даже если Москва пойдет на полномасштабное вторжение на территорию Украины, то это только сплотит членов НАТО и сделает присутствие американских военных в Европе еще более востребованным.

"Соответственно возникает вопрос, зачем все это делается, на который ни у кого из нас нет ответа и ответ на который, я боюсь, мы скоро все узнаем", – резюмирует Габуев.

Переговоры с Россией были ошибкой

Бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крамер считает, что условием для проведения переговоров НАТО-Россия должен был стать отвод войск от украинской границы. А в итоге прошедшие обсуждения дали возможность Кремлю посеять разногласия внутри Альянса.

Эксперт констатирует, что Москва хотела прощупать, найдутся ли члены НАТО, которые согласятся "закрыть двери" для Украины и Грузии "хотя бы на время, чтобы попытаться избежать российского вторжения".

"Со стороны президента Байдена было ошибкой заявлять, что США не ответят военным путем. И хотя я не поддерживаю военное вмешательство Штатов, но я не думаю, что президент должен был телеграфировать об этом российскому руководству заранее", – подчеркивает Крамер.

Эксперт добавляет, что Кремлю удалось навязать Западу российскую информационную повестку. "Мы стали говорить о том, как мы можем разрешить возникшую у РФ обеспокоенность, что мы можем сделать, когда речь идет о ракетах средней дальности, размещения и предоставлении наступательных вооружений? И можно ли исключить новые государства-члены НАТО из учений? Все это играет на руку России", – рассуждает он.

Путин не решится на полномасштабный военный конфликт

Аналитик из американского "Совета по международным отношениям" Чарльз Купчан уверен, что глава Кремля не решится на полномасштабный военный конфликт с Киевом, поскольку видит единство, которое проявляют США и Евросоюз в вопросе защиты Украины.

"Мне трудно понять российскую позицию, ведь за отход Киева от Москвы ответственна сама Россия. Причина, по которой сегодня Украина имеет достаточно целостную национальную идентичность и хочет вступить в НАТО и ЕС, в значительной степени является следствием того, что РФ незаконно оккупировала Крым и способствовала сепаратистскому восстанию на Донбассе", – отметил он.

По мнению эксперта, "Путин был ошеломлен и удивлен единством трансатлантического альянса касательно Украины еще в 2014 году, когда он впервые вторгся в Украину".

"Я думаю, он предполагал, что сможет расколоть Штаты и Европу, и способствовать внутренним разногласиям внутри ЕС. Этого не произошло. США и ЕС выступили вместе по вопросу санкций. Они стояли плечом к плечу, защищая Украину от российской агрессии и стремясь восстановить суверенитет этой страны", – подчеркнул он и добавил, что аналогичное единение проявилось и в ходе нынешних переговоров.

Эксперт сомневается, что Путин решиться на вторжение в Украину – отчасти потому, что за новую войну придется заплатить очень высокую цену. "РФ не победит, Украина не победит. Члены НАТО не выиграют. Это было бы потерей для всех, и именно поэтому я думаю, что дипломатические усилия, которые мы наблюдаем на этой неделе, так важны", – резюмировал эксперт.

Последний козырь Москвы

Военно-политический эксперт Юрий Федоров также не считает, что после переговоров Москва пойдет на какие-то слишком опасные действия. "Потому что США ясно заявили, что, если Россия перейдет "красные линии", вторгнется в Украину, последуют сверхжесткие санкции", – пояснил он.

Эксперт подчеркивает: если бы Москва просто так отведет войска от границ Украины, то потеряет последний козырь в диалоге с Западом. Так что единственный реальный инструмент "быстрого действия" у России – угроза войны, констатировал Федоров. По его оценке, ничего другого у Кремля не осталось.

"Какие еще есть козыри у России на руках? Рябков говорил, сославшись на Путина, что будут предприняты некие военно-технические меры. Это прежде всего развертывание в Калининграде или Беларуси дополнительных "Искандеров", крылатых ракет нового типа и, вероятно, "Цирконов", когда те будут созданы. Но это все в перспективе. Более того, это не изменит принципиально стратегический баланс в Европе".

Федоров добавляет, что российские военные хорошо понимают что к чему. Но кремлевские дипломаты продолжают "бить в барабаны и в дудки дудеть". Видимо, потому что они заварили кашу, а теперь не знают, как ее расхлебывать.

Кремлевская операция прикрытия

Политолог Иван Преображенский, проживающий в Праге, считает, что Москва изначально планировала встречи в Женеве, Брюсселе и Вене как камуфляж, поэтому у консультаций с США, НАТО и ОБСЕ не было шансов завершиться успехом.

"Какова реальная мотивация российского руководства, станет ясно уже в ближайшие недели. Дороговато и сложно месяцами держать в боевой готовности стотысячную группировку войск у границы с Украиной", – отмечает эксперт.

Преображенский предполагает, что Кремль затеял эти переговоры просто, чтобы доказать всему миру и российским гражданам, что сделал все возможное, чтобы предотвратить начало войны.

"Чтобы новая война была поддержана населением, она должна выглядеть, как вынужденный ответ на происки враждебного Запада, который за 30 лет после распада СССР подобрался к самым российским границам. Поэтому Кремль фактически игнорирует здравые проекты, явно отвечающие интересам безопасности России, вроде введения нового запрета на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности", – говорит политолог.

Неясная позиция Кремля

Западные дипломаты, с которым пообщались журналисты Wall Street Journal, отмечают неясность позиции России в прошедших переговорах. С одной стороны, новая агрессия против Украины обернется для Кремля беспрецедентными санкциями. С другой стороны, двусторонние переговоры между Вашингтоном и Москвой, обсуждения в НАТО и консультации в ОБСЕ в совокупности дают возможность найти выходы из кризиса.

Дипломаты отмечают, что Москва опасается быть втянутой в длительные переговоры в рамках ОБСЕ, которые могут завести в тупик. В то же время она не готова отвергать переговоры в принципе, по крайней мере сейчас.

CNN: Россия готовит провокацию

Тревожный прогноз уже после переговоров в Женеве и Брюсселе сделал американский телеканал CNN. Он сообщил, что Россия подготовила группу специально обученных диверсантов для совершения провокаций на Донбассе с целью оправдания последующего вторжения в Украину.

"У нашей разведки есть информация о том, что Россия готовит почву, чтобы иметь возможность сфабриковать повод для вторжения. Мы наблюдали этот сценарий в 2014 году. Они вновь готовят тот же сценарий, и у нашей администрации будут дополнительные подробности, которыми мы поделимся со СМИ в ближайшие 24 часа", – сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Позже эту информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, "российские чиновники будут рассказывать об ухудшении ситуации с правами человека в Украине и растущей воинственности украинских лидеров. Все это – распространение дезинформации. В этих сообщениях будет говориться, что ответственность за эскалацию напряженности несет Запад, а вмешательство России якобы позволит разрешить гуманитарные проблемы в Украине", – сказала она.

Война начнется через 7 дней?

Турецкий телеведущий и обозреватель Ардан Зентюрк считает, что через семь дней начнется полномасштабная война между Россией и Украиной. По его словам, на это намекнул министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о том, что "Москва ждет письменного ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности". А решение, как уточнил Лавров, американцы обещали дать в течение недели.

"Страны НАТО, в том числе Турция, договорились о том, что "никто не может решать за какую-либо страну имеет она право или не имеет входить в состав Североатлантического альянса". То есть таким образом блок отверг предложение Москвы. И поэтому Россия в последний раз дала срок", – считает он.

Также эксперт назвал хакерскую атаку на государственные сайты Украины "кибероккупацией всей страны" со стороны России.

Что в итоге? Как видим, западные эксперты расходятся во мнениях относительно переговоров США, НАТО и России. Однако все же в одном они согласны: прошедшие обсуждения тяжело назвать успешными, так как Кремль отказывается идти на диалог и продолжает ставить ультиматумы по поводу нерасширения НАТО. Просто так Москва отступать не собирается, а войска на границе с Украиной стали своего рода ее последним козырем.

Более того, существует риск, что Кремль организует провокацию в качестве повода для начала военных действий. Но все же если Запад сплотится и прибегнет к реальным санкциям, то Путину ничего не останется, как отступить.