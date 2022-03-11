Путин хотел захватить Украину, но он проиграл, – Байден

Джо Байден заявил, что Путин собирался захватить Украину, но сделать этого украинцы ему не дали. Кремль в этой войне уже проиграл.

Об этом президент США сказал в ходе брифинга 11 марта.

По мнению Байдена, победить Украину у России нет шансов.

"Война Путина против Украины никогда не закончится для него победой. Он хотел захватить Украину без борьбы, но проиграл", – отметил Байден.

Констатировал американский президент также и просчет Кремля в оценке Запада. Путину не удалось ослабить ни Евросоюз, ни НАТО, ни американскую демократию. В то же время весь мир объединился против российской агрессии, убежден Байден.

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Президент США также объявил о новых санкциях, наложенных Америкой на РФ с 11 марта: речь идет о введении запрета на импорт российского алкоголя, бриллиантов и морепродуктов, прекращении ввоза в РФ предметов роскоши, а также блокировании возможностей для России получать средства в МВФ и других финансовых. учреждениях. Введены также персональные санкции против депутатов Госдумы и российских банкиров.

Неизменной остается позиция Белого Дома относительно того, что США не будут участвовать в войне на территории Украины. Впрочем, всего через несколько дней после вторжения РФ, желание защищать Украину в составе Иностранного легиона выразили более 3 тысяч американцев с боевым опытом.

Напомним, новый пакет санкций против России подготовили и в ЕС. На этот раз там запретили поставку в Россию технологий для морской навигации и радиокоммуникаций и их установку на российские корабли. Также болезненный удар был нанесен по банкам России и Беларуси: ряд финансовых учреждений отключили от SWIFT.

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