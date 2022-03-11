Байден объявил новые санкции против России: экономику страны-агрессора решили уничтожить

США приняли решение отменить торговые преференции для России. Такое решение поддержали страны "Большой семерки" и ЕС. Это означает, что все товары россиян будут продавать с высокими пошлинами, они перестанут быть конкурентными на рынке. Кроме того, из РФ перестанут импортировать алкоголь, диаманты и морепродукты.

Об этом заявил 11 марта президент США Джо Байден. Озвученные им меры вводятся для привлечения России к ответственности за военное нападение на Украину. Какие санкции ввели:

запрет импорта российского алкоголя, диамантов и морепродуктов;

запрет на экспорт в РФ предметов роскоши;

блокирование возможности получать средства МВФ и других финансовых учреждений;

персональные санкции против депутатов Госдумы и глав банков.

Видео дня

Кроме того, американцы больше не смогут инвестировать свои средства в российские компании. Это приведет к тому, что бизнес из РФ вскоре исчезнет из всех бирж. После начала войны против Украины государство-агрессор уже превратилось в изгоя. Теперь же даже те американцы, которые хотят зарабатывать с россиянами, не смогут этого сделать.

"Этот шаг может привести к повышению пошлин на российскую нефть и нефтепродукты в 2-4 раза. На целый ряд товаров, которые сейчас ввозятся беспошлинно, могут быть установлены пошлины в размере 20%", – написал на своей странице в Telegram глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев.

Фактически из-за Украины российская экономика постепенно превращается в руины. Страны запада приняли решения уничтожить экономику РФ так, чтобы у президента РФ Владимира Путина больше не было денег на армию, технологии и и вооружение.