Путин хочет мира только на словах: Боррель заявил о попытке подрыва Саммита мира в Швейцарии

Российский диктатор Владимир Путин говорит о "мирных" переговорах в то время, как его оккупационная армия начала еще одно наступление в Украине – на севере Харьковщины. Продолжая свои варварские атаки российский президент хочет подорвать будущий Саммит мира в Швейцарии.

Об этом сказал высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам Совета министров ЕС 27 мая. Он подчеркнул, что в Европейском Союзе полностью поддерживают проведение такого мероприятия, передает Укринформ.

"Его целью является содействие будущему мирному процессу. Мы работаем над как можно более широким участием в этом мероприятии", – отметил Боррель.

Европейский топ-дипломат также высказался о массированных обстрелах российскими оккупантами украинских городов, последствием которых стали "катастрофические повреждения" электрических сетей. Из-за этого в Украине отключают свет для населения.

По его словам, это уже оказывает большой негативный эффект и будет оказывать негативный эффект и в следующую зиму.

"Да, мы сейчас приближаемся к лету. Но число электрических станций и электрических способностей, разрушенных россиянами, продолжает расти", – отметил Боррель.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что мировое сообщество может вынудить Россию прекратить войну в Украине. Именно поэтому Путин боится саммита мира в Швейцарии и пытается сорвать это мероприятие.