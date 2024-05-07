'Путин готов к мини-операции против НАТО': глава польской разведки рассказал, что останавливает диктатора

Глава Службы военной контрразведки Польши генерал Ярослав Строжик заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин уже готов к военной операции против одной из стран Балтии. По его словам, несмотря на агрессивные намерения Москвы, позиция Запада все же имеет сдерживающий эффект.

Также Строжик подчеркнул, что в случае нападения РФ на страны НАТО западные страны готовы действовать решительно. Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Dziennik Gazeta Prawna.

Глава польской разведки считает, что различные прогнозы аналитических центров относительно готовности страны-агрессора России к потенциальному нападению на страны Североатлантического альянса, базируются исключительно на предположениях. В то же время генерал предупредил, что уже на сегодняшний день у диктатора Путина есть возможность организовать небольшую операцию против одной из стран НАТО.

"Путин, конечно, уже готов к определенной мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или высадиться на одном из шведских островов. Это вопрос его намерений, но то, что мы делаем вместе для поддержки Украины, показывает ему, что в случае нападения на НАТО реакция Запада будет еще сильнее", – заявил Строжик.

Напомним, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что НАТО недооценило способность страны-террориста России адаптироваться к ситуации на поле боя. По его словам, вопреки санкциям Кремль сумел перевести экономику страны на военные рельсы.

Ранее сообщалось, что среди всех стран Центральной и Восточной Европы меньше всего сторонников интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО – в Венгрии и Словакии. При этом среди словаков за последние годы стало меньше тех, кто хотел бы видеть наше государство в западных институциях, а вот среди венгров их стало больше.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яаккола заявил, что Российская Федерация вряд ли прямо атакует одну из стран НАТО. Но вполне может продолжить гибридные атаки, в том числе глушение сигнала и вмешательство в выборы, чтобы испытать единство Альянса.