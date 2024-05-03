Названы страны, которые меньше всего поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО

Среди всех стран Центральной и Восточной Европы меньше всего сторонников интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО – в Венгрии и Словакии. При этом среди словаков за последние годы стало меньше тех, кто хотел бы видеть наше государство в западных институциях, а вот среди венгров их стало больше.

Больше всего сторонников членства Украины в НАТО и ЕС – среди граждан Польши и стран Балтии: Литвы, Латвии, Эстонии. Об этом говорится в результатах исследования Globsec Trends 2024.

В Словакии в 2022 году вступление Украины в ЕС и НАТО поддерживали 40% опрошенных, ныне же, два года спустя, о поддержке говорят лишь 30% – меньше всего среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

В Венгрии от Словакии ушли недалеко: членство Украины в ЕС и НАТО или, по крайней мере, в одной из этих организаций поддерживают 36% опрошенных. Однако ввиду того, что в 2022 году таких было всего 23%, – за два года венгры совершили большой скачок. Правда, здесь также самой популярной позицией остается нейтральный статус нашего государства: чтобы Украина его сохраняла и в дальнейшем, хотят 57% респондентов.

Больше всего членство Украины в НАТО, ЕС или обеих организациях поддерживают в Литве – 66%. Чуть меньше поддержка такого вступления в Польше (64%), Латвии (61%) и Эстонии (60%).

В то же время в Польше за два последних года изменилось отношение к вступлению Украины в ЕС: если в 2022-м 72% опрошенных поляков поддерживали членство Украины в Евросоюзе или в ЕС и НАТО одновременно, то в 2024-м таких только 50%.

"Учитывая обеспокоенность вокруг агроимпорта, польская перспектива украинского членства в ЕС сформирована страхами экономической конкуренции. Поляки обеспокоены тем, что украинские продукты могут дестабилизировать польский рынок", – объяснил эти изменения Павел Терпиловский, представитель польской фактчекинговой организации Demagog.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказал о результатах опроса, который показал страны, которые больше всего и меньше всего боятся ядерной угрозы. Больше всего влияют ядерные угрозы Кремля на граждан таких стран, как Италия, Португалия, Румыния. А вот в Украине сохраняется один из самых низких уровней страха перед ядерной угрозой.