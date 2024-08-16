Путин до сих пор игнорировал пересечение "красных линий": в Пентагоне сказали, боятся ли эскалации из-за глубоких ударов по РФ

США продолжают учитывать вероятность эскалации со стороны России. То, что до сих пор государство-террорист могло не отвечать на какие-то шаги, не означает, что оно не сделает этого в будущем.

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Так возможные последствия Курской операции Украины прокомментировала заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, пишет "Голос Америки". Она подчеркнула, что, несмотря на то, что серьезного ответа РФ на вторжение украинцев до сих пор не было, этого нельзя исключать.

"Конечно, мы обеспокоены эскалацией. То, что Россия не ответила на что-то, не означает, что она не сможет или не ответит в будущем. И это то, что администрация всегда взвешивает", – заявила Сингх.

Поэтому, по ее словам, Штаты не изменили своей позиции относительно разрешения на использование западного оружия для дальнобойных ударов внутри России. Она считает, что лучший способ для украинских военных быть эффективными на поле боя и вернуть свою суверенную территорию – это объединить возможности, предоставленные разными партнерами.

Напомним, советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби отметил, что российский диктатор Владимир Путин озабочен украинской операцией в Курской области. Он перебрасывает войска с некоторых участков фронта на Курщину, но пока речь не идет о применении ядерного оружия.

В то же время представитель Белого дома не уточнил, сколько подразделений армии РФ Москва перенаправила в Курскую область, как и не назвал, с каких направлений они были сняты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– США по-прежнему не хотят разрешать Украине использовать дальнобойное оружие для ударов в глубину территории России. В частности, ракеты ATACMS Силам обороны советуют применять по Крыму, а не Курщине.

– Канада разрешила Украине применять предоставленную ею бронетехнику против РФ. Патрульный автомобиль канадского производства Senator уже попал в кадры с территории России.

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