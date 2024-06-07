'Проверяем данные': в Молдове отреагировали на пролет 'Шахеда' над Тирасполем во время атаки РФ на Украину

Министерство обороны Молдовы проверяет информацию украинской стороны о пролете российского беспилотника над территорией непризнанного Приднестровья. Инцидент произошел во время российской атаки против Украины в ночь на 7 июня.

Служба наблюдения за воздушным пространством Украины передала Молдове информацию о том, что беспилотник типа Shahed якобы нарушил воздушное пространство в районе Тирасполя. По данным Украины, инцидент произошел в 01:42 в ночи, сообщает Минобороны Молдовы.

"Это устройство не входило в воздушное пространство, контролируемое системами Национальной армии. Минобороны проверяет полученную информацию и определяет точную траекторию движения дрона", – заявили в молдавском оборонном ведомстве.

В свою очередь, отметим, что Силы противовоздушной обороны Украины во время массированной комбинированной атаки РФ ночью 7 июня уничтожили 53 цели. В частности, на счету защитников пять сбитых ракет и 48 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136.

Во время этой атаки РФ в указанное время сообщалось о движении воздушной цели через Приднестровье курсом на северо-запад.

Как сообщал OBOZ.UA, начальника Генерального штаба Молдовы Игоря Горгана заподозрили в работе на Россию и лишили всех государственных наград и воинских званий. Это произошло после журналистского расследования, установившего, что высокопоставленный военный много лет был агентом российской разведки.

По этому поводу в администрации президент Молдовы заявили, что им "нужны более эффективные инструменты борьбы с изменой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!