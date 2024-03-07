'Проценты не имеют никакого значения': эксперт объяснил, почему не стоит обращать внимание на рейтинги Байдена и Трампа

Согласно последнему социологическому опросу в США, у Джо Байдена меньше шансов на победу в выборах президента, чем у Дональда Трампа. В настоящее время действующий американский президент отстает от своего оппонента на четыре процента.

Однако сейчас эти "проценты не имеют никакого значения", считает специалист, глава "Института американистики" Александр Фарапонов. Своими мыслями на этот счет он поделился с OBOZ.UA.

Эсперт уверен, что пока "очень рано смотреть на опрос по всеобщим выборам", потому что сейчас только март.

"Выборы начинаются фактически только после официального выдвижения кандидатов в президенты. И там, например, в октябре, а некоторые штаты в сентябре могут это начать. К примеру, начнется голосование заранее или голосование по почте", – пояснил Фарапонов.

Только накануне этого процесса и можно делать реальные выводы из опросов общественного мнения. "Сейчас, как говорят сами американцы, очень многое может измениться. Очень рано еще говорить", – уверен специалист.

К тому же в США действует несколько иная выборная система. "В американских выборах, собственно, после праймериз, на всеобщих выборах, проценты не имеют никакого значения. Есть система коллегии выборщиков. Ее суть состоит в том, что если ты получаешь преимущество в одном штате, даже с разницей в один голос, ты забираешь. себе голоса всех избирателей всего штата... То есть можно победить в нескольких штатах, неожиданно, с относительно небольшой разницей, и получить президентство. Это то, что принесло победу Трампу в 2016 году, и то, что принесло победу Байдену в 2020 году" , – напомнил Фарапонов.

Как сообщал OBOZ.UA, Байден и Трамп победили на праймериз в "супервторник ", когда избиратели в 15 штатах выбирали кандидатов в президенты от обеих крупнейших партий. Первый победил в 15 штатах, второй – в 12.

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