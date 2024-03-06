Байден и Трамп лидируют на первичных выборах республиканцев и демократов в США: что это значит

Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп победили на праймериз в "супервторник", когда избиратели в 15 штатах выбирали кандидатов в президенты от обеих крупнейших партий – Демократической и Республиканской. Байден победил в 14 штатах, Трамп – в 12, окончательно получив преимущество над своей соперницей Никки Гейли.

Об этом сообщают агентства Reuters и Bloomberg. Байден, предварительно, выиграл кокусы в Айове, Вермонте, Вирджинии, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Мэне, Массачусетсе, Техасе, Арканзасе, Алабаме, Колорадо, Миннесоте, Юте и Калифорнии.

Единственное поражение он потерпел в Американском Самоа, уступив бизнесмену Джейсону Палмеру.

Трамп в свою очередь лидирует на предварительных партийных выборах в Вирджинии, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Мэне, Техасе, Арканзасе, Алабаме, Колорадо, Миннесоте, Массачусетсе и Калифорнии.

Единственная соперница Трампа, экс-представитель США в ООН Никки Хейли, получила преимущество только в Вермонте. После "супервторника" она окончательно лишилась шансов на выдвижение в президенты от республиканцев.

Комментируя результаты праймериз, Трамп назвал Байдена "худшим президентом" в истории. Действующий же президент в своем заявлении охарактеризовал оппонента как "угрозу американской демократии".

Вероятно, в ноябре 2024 года за кресло президента Соединенных Штатов вновь будут бороться Байден и Трамп.

По подсчетам американского телеканала CNN, Байден уже заручился поддержкой 1312 делегатов съезда Демократической партии; для выдвижения ему нужны 1968 из 3934 голосов.

Трампа готовы поддержать 936 делегатов-республиканцев при необходимых 1215 из 2429.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, будь он президентом США, РФ якобы не напала бы на Украину, а ХАМАС – на Израиль, и обвинил Байдена во всех этих конфликтах.

4 марта Верховный суд США разрешил Трампу участвовать в президентских выборах, определив, что он не может быть исключен из праймериз в одностороннем порядке. Суд единогласно отменил решение штата Колорадо, согласно которому Трамп потерял свое право снова баллотироваться из-за организованного штурма Капитолия в январе 2021 года.

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