Протесты во Франции не стихают: для подавления привлекли еще 5000 полицейских

Во Франции четвертые сутки продолжаются протесты, которые вспыхнули после убийства полицейскими подростка, отказавшегося остановить авто по их требованию. Накануне в стране были арестованы 270 человек, для подавления беспорядков власти привлекли еще 5 тысяч полицейских.

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Так, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала TF1 30 июня заявил, что 45 тысяч полицейских, включая спецназ, будут развернуты по всей стране в пятницу вечером (ранее было привлечено 40 тыс.). По его словам, в Марсель прибывает "значительное подкрепление", где арестовано более 80 человек.

Дарманен сообщил, что всего в пятницу было арестовано 270 человек. Ближайшие часы "будут решающими", поскольку насилие вспыхивает четвертую ночь подряд, добавил он.

"Совершенно законные эмоции ни при каких обстоятельствах не могут оправдать беспорядок и правонарушение", – заявил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 27 июня в городе Нантер полицейские застрелили 17-летнего Нахеля за отказ останавливать автомобиль. В тот же день французская прокуратура заявила, что полицейский находится под стражей по обвинению в умышленном убийстве. Трагедия вызвала волну протестов по всей Франции.

– Протесты переросли в беспорядки, на улицах начали жечь авто и грабить магазины. Участники митингов перешли к открытому противостоянию с силовиками. Правоохранителей обвиняют в превышении полномочий и подозревают дискриминацию, поскольку убитый имел алжирское происхождение.

– В некоторых городах Франции были подожжены полицейские участки, мэрии и даже школы. Протестующие строят баррикады, по состоянию на утро 30 июня по меньшей мере был задержан 421 человек.