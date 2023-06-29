Протестующие начали жечь авто: во Франции не стихают акции после убийства полицией подростка. Фото и видео

Стихийные акции протеста во Франции после убийства 17-летнего подростка полицией продолжают нарастать. Участники митингов перешли к открытому противостоянию с силовиками и начали поджигать автомобили, грабить магазины.

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Как сообщает телевидение BFM, протестующие вышли в нескольких городах: Ницце, Тулузе, Лионе и Рубе, однако наибольшие беспорядки возникли именно в пригородах Парижа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Акции начались вечером в среду, 28 июня, и продолжались всю ночь. За отказ подчиняться приказам полиции и сопротивление с применением подручных средств, было задержано более 70 человек.

В Нантере, где проживал погибший подросток, отделение полиции забросали поджигающей смесью, а также фейерверками. Сотрудники отдела вынуждены были отступить и эвакуироваться.

В Париже ночью было зафиксировано сразу несколько пожаров. Муниципальные власти обратились к жителям столицы, чтобы те не перегружали электрические линии.

"В связи с текущими событиями, пожалуйста, не перегружайте аварийные линии и отдавайте приоритет чрезвычайным ситуациям", – написали чиновники в Twitter.

Напомним, что 17-летний Нантер был задержан полицией при нарушении правил дорожного движения. На камерах уличного наблюдения видно, как один из полицейских держит парня, а второй стреляет в упор. Подросток скончался в больнице в тот же вечер, а мать Нантера обратилась к горожанам с просьбой поддержать ее протест против превышения полномочий правоохранителями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на прошлой неделе на парижской улице Сен-Жерак произошел мощный взрыв в жилом доме, после чего обвалилась буквально половина здания. Известно о 16-ти пострадавших, причем семеро были срочно госпитализированы в критическом состоянии.

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