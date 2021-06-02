Протасевич на допросе рассказал о человеке, который мог его подставить: названо имя "подозреваемого". Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
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Роман Протасевич

Задержанный в аэропорту Минска журналист Роман Протасевич на допросе заявил, что у него был конфликт с человеком, связанным с киберпартизанами – сторонниками оппозиции, которые осуществляли хакерские атаки на сайты госучреждений Беларуси. Этот человек знал, что Протасевич будет лететь на самолете Ryanair Афины – Вильнюс.

Конкретное имя журналист в обнародованных фрагментах допроса прямо не называл. Однако он сказал, что у него были хорошие отношения с одним из лидеров белорусской оппозиции, журналистом Франком Вячорка, а потом это резко изменилось. Соответствующее видео с экс-редактором Nexta появилось на белорусском провластном Telegram-канале BELTA в среду, 2 июня (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца)

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"Я с ним общался, и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества", – рассказал парень.

Допрос Протасевича

В другом фрагменте ролика оппозиционный журналист, не называя имен, сказал: "У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный, особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке совместной... он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы".

Он также сообщил, что за 40 минут до вылета написал в рабочий чат, куда и как он будет лететь. В этом чате был и указанный человек.

"Одной из первых вещей, о которой я подумал: что реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал – сразу оказался в Минске. Сразу!" – сказал Протасевич.

Он высказал уверенность в том, что у этого человека были связи с киберпартизанами.

Напомним, в сети ранее появилось еще одно 25-секундное видео с допроса журналиста. На нем Протасевич утверждает, что его подставили. На другом ролике оппозиционер высказался об условиях содержания в СИЗО.

Как писал OBOZREVATEL:

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