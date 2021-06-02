Протасевич на допросе рассказал о человеке, который мог его подставить: названо имя "подозреваемого". Видео

Задержанный в аэропорту Минска журналист Роман Протасевич на допросе заявил, что у него был конфликт с человеком, связанным с киберпартизанами – сторонниками оппозиции, которые осуществляли хакерские атаки на сайты госучреждений Беларуси. Этот человек знал, что Протасевич будет лететь на самолете Ryanair Афины – Вильнюс.

Конкретное имя журналист в обнародованных фрагментах допроса прямо не называл. Однако он сказал, что у него были хорошие отношения с одним из лидеров белорусской оппозиции, журналистом Франком Вячорка, а потом это резко изменилось. Соответствующее видео с экс-редактором Nexta появилось на белорусском провластном Telegram-канале BELTA в среду, 2 июня (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца)

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"Я с ним общался, и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества", – рассказал парень.

В другом фрагменте ролика оппозиционный журналист, не называя имен, сказал: "У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный, особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке совместной... он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы".

Он также сообщил, что за 40 минут до вылета написал в рабочий чат, куда и как он будет лететь. В этом чате был и указанный человек.

"Одной из первых вещей, о которой я подумал: что реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал – сразу оказался в Минске. Сразу!" – сказал Протасевич.

Он высказал уверенность в том, что у этого человека были связи с киберпартизанами.

Напомним, в сети ранее появилось еще одно 25-секундное видео с допроса журналиста. На нем Протасевич утверждает, что его подставили. На другом ролике оппозиционер высказался об условиях содержания в СИЗО.

Как писал OBOZREVATEL:

23 мая самолет Ryanair Афины – Вильнюс экстренно посадили в аэропорту "Минск-2" из-за сообщения о минировании. В результате были задержаны оппозиционный блогер и журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

При этом копия письма предположительно от террористов исламистского движения ХАМАС поступила на почту Национального аэропорта Минска почти на полчаса позже, чем пилотам Ryanair стало известно от белорусских диспетчеров о "бомбе".

Мировые лидеры осудили инцидент с самолетом и задержание Протасевича и назвали действия белорусского руководства актом международного терроризма и воздушным пиратством.