Просил не идти ва-банк с Путиным: СМИ раскрыли детали переговоров Макрона и Си Цзиньпина в Пекине

Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Пекине сказал председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину, что рассчитывает на него, чтобы "привести Россию в чувство". Для Макрона имеет стратегический смысл выразить поддержку попыткам Китая выступить посредником между Россией и Украиной.

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Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на собственные источники. Как известно, Белый дом и многие западные аналитики отвергли пекинский "мирный план", который, по их словам, обеспечивает "дипломатическое прикрытие" российской агрессии.

Напротив, Макрон заявил в Пекине, что предложения Си, хотя и несовершенны, демонстрируют "желание играть ответственную роль и пытаться проложить путь к миру". Он также призвал Си признать ответственность России за развязывание войны.

Макрон, похоже, делает ставку на то, что убеждение с большей вероятностью повлияет на поведение Пекина, чем попытки изоляции. "Мы, европейцы, ошиблись бы, если бы Россия была единственной европейской страной, говорящей с Китаем", – сказал он после прибытия в Пекин.

С другой стороны, Си не отступил ни от одной из своих предыдущих позиций по Украине, за исключением того, что заявил, что готов выступить с совместным призывом с Францией к "международному сообществу оставаться рациональным и спокойным".

Макрон склонен занимать более умеренную публичную позицию в отношении Китая по ряду вопросов, чем его коллеги в США и некоторых других западных странах, отчасти потому, что он не сталкивается с большим внутриполитическим давлением, чтобы продемонстрировать свою жесткую позицию по отношению к Китаю.

Стоит отметить, что французский лидер во время переговоров с Си Цзиньпином в первую очередь поднял вопрос войны РФ против Украины. Макрон призвал руководство КНР "привести в чувство" Россию и "усадить всех" за стол переговоров.

После переговоров с Макроном Си заметил, что готов проявить инициативу и позвонить украинскому гаранту. К таким результатам привел разговор, где глава Франции убедительно призывал Пекин вмешаться во внешнюю политику Кремля, направленную против Украины.

Напомним, что в марте Си с официальным визитом приезжал в Москву, где провел встречу с президентом России. Для самого Путина этот визит стал крайне важным, учитывая безнадежное положение РФ. Он рассчитывал, что он "продемонстрирует всему миру крепкие российско-китайские связи" и "станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский высказался по поводу возможности переговоров с главой Китая Си Цзиньпинем. Он заявил, что никакой конкретики в этом вопросе пока нет.

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