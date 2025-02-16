В воскресенье, 16 февраля, пророссийский политик и бывший президент страны Игорь Додон объявил о начале протестов в Молдове и США. Первая акция запланирована на субботу, 22 февраля, в 11:00 у здания администрации президента.

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Об этом лидер Партии социалистов (ПСРМ) заявил в одном из интервью, сообщает Newsmaker. Додон подчеркнул, что протесты против нынешнего правительства будут открыты для всех граждан независимо от их политических взглядов.

"Мы организуем протест без флагов, куда может прийти кто-либо. Это только начало. Мы проведем и другие акции, особенно когда потеплеет, и больше людей будет готово выйти на улицы. Протест пройдет в выходной, потому что так удобнее многим, в том числе нашим коллегам из регионов", – заявил Додон.

Что предшествовало

Еще в конце января политик заявлял о намерении начать массовые протесты против нынешнего правительства. Тогда же он призвал оппозицию к объединению, отметив, что уже ведутся переговоры с некоторыми политическими силами для согласования общей повестки протестов.

Спикер парламента Игорь Гросу назвал объявленные ПСРМ протесты частью "плана России дестабилизировать Молдову".

Ранее бывший президент Молдовы (2016–2020 годы) Игорь Додон усомнился, есть ли Крым, Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская области украинские. Мол, "по результатам мирных переговоров будет ясно, где остановится война" Российской Федерации против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2020 года Игорь Додон пытался пройти во второй срок на выборах президента Молдовы. Однако он набрал 42,25% голосов и проиграл Май Санду, за которую проголосовало 57,75% избирателей.

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