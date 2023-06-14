Пророссийские хакеры активизировали атаки на Швейцарию

Пророссийские хакеры активизировали кибератаки на Швейцарию. Они закрыли несколько крупных веб-сайтов, в том числе сайт аэропорта Женевы.

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Об этом заявил Национальный центр кибербезопасности Швейцарии, сообщает Reuters. Атаке также подверглись сайты парламента и федеральной администрации.

Речь идет об отказе в обслуживании (DDoS). За дело взялась группа хакеров NoName.

В Центре заявили, что интенсивность DDoS-атаки была исключительно высокой.

Отмечается, что кибернападение совпало с подготовкой парламента Швейцарии к видеообращению президента Украины Владимира Зеленского, которое запланировано на четверг, 15 июня.

"Парламентские службы делают все, что в их силах, чтобы прямая трансляция в четверг прошла гладко", – добавили в Центре.

В свою очередь, группа NoName заявила, что на прошлой неделе она провела атаку на веб-сайт парламента в ответ на принятие Швейцарией еще одного пакета санкций ЕС против России.

А во вторник, 13 июня, хакеры атаковали сайт аэропорта Женевы, являющегося узловым пунктом для дипломатов и официальных лиц, направляющихся в ООН.

"Веб-сайт международного аэропорта Женевы не устоял перед нашей атакой", – заявили в NoName.

Аэропорт подтвердил, что его портал подвергся DDoS-атаке с утра вторника. Однако там отметили, что это не повлияло на расписание рейсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Франции выявили цифровую кампанию дезинформации, направленную против нескольких европейских стран, включая Францию. Эта кампания действовала с сентября и вовлекала "государственные учреждения или организации, связанные с российским государством", которые распространяли "ложную информацию".

Также хакеры страны-агрессора России в четверг, 27 апреля, атаковали серверы муниципалитета столицы Чехии Праги. В государстве считают, что причиной этого является поддержка Украины, которая больше года борется с полномасштабным российским вторжением.