Депутат Молдовы от пророссийской и популистской партии "Шор" Марина Таубер, фигурирующая по нескольким уголовным делам и находящаяся в санкционных списках Евросоюза и Соединенных Штатов, получила в России орден Дружбы. Награду ей вручили по поручению российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщила пресс-служба Госдумы РФ. Отмечается, что орден Марине Таубер вручил глава российской Госдумы Вячеслав Володин.

Во время вручения награды Володин заявил, что Таубер многое сделала, чтобы отношения между РФ и Молдовой "развивались, укреплялись, чтобы наши связи были еще эффективнее".

Сама Таубер похвасталась фото с орденом, сделанным в Москве. Фотографию она опубликовала на своей странице в Facebook и назвала российскую награду знаковым событием в ее жизни.

"Знаковое событие в моей жизни, ко многому обязывающее и еще раз подтверждающее, что Россия не отвернулась от нашей страны даже после ряда скандалов и попыток официальных властей разорвать все связи", - подписала она фото.

Накануне, 9 мая, пророссийская молдавская политика посетила парад "победобеседания" в Москве, нацепив огромный "колорадский" бант. Она обнародовала в Facebook фото с Красной площади, на котором она вместе с беглым олигархом Иланом Шором и избранная от его партии лидер автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул.

Стоит отметить, что против Марины Таубер в Молдове возбуждено два уголовных дела: за сознательное получение финансирования партии "Шор" от организованной преступной группы и фальсификации отчета о финансовом управлении этой политсилы.

Кроме того, пророссийскую политику лишили депутатского иммунитета из-за расследования против нее, в частности по делу о вмешательстве в правосудие. Учитывая все эти "достижения", орден от страны-террористки ей бесспорно подходит.

Как сообщал OBOZ.UA:

Руководитель пророссийской партии, беглый олигарх Илан Шор на съезде "молдавской оппозиции" в Москве заявил, что Молдова якобы захвачена Западом государство. В республике, по его словам, сформирован ГУЛАГ.

В начале марта Евгения Гуцул, против которой в Молдове возбуждено уголовное дело по подкупу избирателей, провела в РФ встречи с диктатором Владимиром Путиным и другими топ-чиновниками страны-агрессора. В ISW тогда констатировали, что Москва и Кремль надеются использовать Гагаузию и непризнанное Приднестровье для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и последующую поляризацию Молдовы.

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