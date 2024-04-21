В столице страны-агрессора России в воскресенье, 21 апреля, состоя незаурядное действо – съезд молдавской "оппозиции". На шабаше в Москве эти граждане заявили о ГУЛАГе и вспомнили любимую историю российской пропаганды.

Об этом сообщают россСМИ. Так, в Москву съехались молдавские политики, которые выступают против интеграции с Европейским союзом.

Среди них были олигарх Илан Шор, приговоренный в Молдове заочно к 15 годам тюрьмы за банковское мошенничество, связанная с Кремлем губернатор автономной области Молдовы Гагаузии Евгения Гуцул, а также представители партий "Возрождение", "Шанс", Victorie, "Альтернативная сила спасения Молдовы".

Во время съезда они объявили о создании пророссийского политического блока "Победа". Эта "команда" собирается выступить в качестве электорального блока на выборах осенью.

Евгения Гуцул, в лучших традициях российской пропаганде, принялась рассказывать о том, что "сегодня на кону стоит не только политический курс Молдавии, но и вопрос, сохранится ли её народ с собственной идентичностью и ценностями".

Также, выступая на съезде, глава Гагаузии заявила, что политика Брюсселя направлена на максимальное "стирание различий между гражданами ЕС".

"Уже происходит замена слов "мама", "папа", и заменяются они словами "родитель один", "родитель два"... Нам, молдаванам, это чуждо", – сказала она, посетовав на легализацию браков ЛГБТ.

Со своей стороны, Илан Шор объяснил, почему данное "мероприятие" прошло в Москве.

"Сегодня Молдова — захваченное государство. Любой инакомыслящий не имеет права голоса. Сегодня в Молдове, по сути, сформирован ГУЛАГ", – заявил он.

Напомним, связанная с Кремлем губернатор автономной области Молдовы Гагаузии Евгения Гуцул в эфире российского телевидения заявила, что Румыния якобы контролируют молдовское правительство. Гуцул и других пророссийских деятелей Молдовы Кремль использует для дестабилизации молдовской демократии и общества, предотвращения вступления страны в ЕС или даже для оправдания потенциальной будущей агрессии против Молдовы.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта Евгения Гуцул, против которой в Молдове возбуждено уголовное дело относительно подкупа избирателей, провела в РФ встречи с диктатором Владимиром Путиным и другими топ-чиновниками страны-агрессора. В ISW тогда констатировали, что Москва и Кремль надеется использовать Гагаузию и непризнанное Приднестровье для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!