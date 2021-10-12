Пропавший основатель Alibaba нашелся: СМИ узнали, где находится один из самых богатых китайцев

Основатель Alibaba Group Джек Ма, который является одним из богатейших китайцев, якобы находится в Гонконге. Миллиардер исчез из поля зрения около года назад.

О том, где находится Ма, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. По словам собеседников, миллиардер недавно проводил встречу с деловыми партнерами.

Издание отмечает, что основатель Alibaba держится в тени после того, как в октябре 2020 года он раскритиковал финансовые регуляторы Китая. Впоследствии власти заблокировали продажу акций его компании.

Затем, в конце прошлой осени, миллиардер пропал из поля зрения, появившись лишь однажды на публике.

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Джек Ма основал Alibaba в 1999 году. В итоге она стала крупнейшей в мире по электронной коммерции и цифровым платежам. Состояние бизнесмена оценивалось в 38,6 миллиардов долларов, он занимал 21-е место в рейтинге богатейших людей мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2019 года Ма покинул должность главы совета директоров компании Alibaba.