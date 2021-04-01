В Тбилиси большой скандал из-за приехавшего праздновать свой день рождение Владимира Познера.

Гражданские активисты устроили тяжелую ночь Познеру и его гостям, прилетевшим из Москвы в Тбилиси чартерным спецсамолетом праздновать день рождение пропагандиста. Видимо российская медиа "элита" так и не поняла, что поддерживать позицию Путина, получая за это огромные гонорары приводит к тому, что тебя нигде не рады видеть. Даже в такой гостеприимной стране как Грузия.

Скажу больше, ночные события были настолько громкими что Познеру с гостями пришлось срочно улететь из Тбилиси, а безопасность по доставке из отеля в аэропорт "нежеланных гостей" пришлось обеспечивать силам Полиции. Кстати сам Отель оштрафовали, за нарушение правил прибывания гостей в условиях карантина.

Может теперь поймут работающие на Путина пропагандисты, что тратить суперприбыли смогут только в черте "золотого кольца России", ну или на оккупированных Кремлем территориях.

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