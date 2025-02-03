Пролетел над несколькими населенными пунктами: дрон нарушил воздушное пространство Молдовы

В ночь на 3 февраля военный беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы, пролетев над несколькими населенными пунктами. Инцидент был зафиксирован между 00:30 и 00:45 часами.

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Дрон проник со стороны Украины и впоследствии вернулся на территорию нашего государства. Об этом сообщило издание newsmaker со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Молдовы.

Беспилотник пролетел через несколько населенных пунктов к югу от Молдовы. В частности, он прошел через села Павловка (Украина), Карманова, города Маяк и Григориополь в Молдове. После этого дрон вернулся в Украину по той же траектории.

Согласно сообщению Минобороны, нарушение было выявлено системами контроля над воздушным пространством Национальной армии. Однако не уточняется, что именно стало причиной несанкционированного полета и была ли это техническая ошибка или умышленное нарушение.

Вероятно, дрон был российским и с Одесщины перелетел в Молдову, а затем вернулся на территорию Украины, в сторону поселка Захарьевка Одесской области.

В декабре на территории Молдовы после очередной российской атаки БПЛА по Украине обнаружили обломки "неизвестного" дрона. Детали беспилотника обнаружили неподалеку от села Подгорены в Оргеевском районе.