Продвигают псевдомиротворческие инициативы: Кремль активизировал пророссийские организации в Европе для подрыва единства ЕС – СМИ

Страна-агрессор Россия начала продвигать псевдомиротворческие инициативы в Европейском Союзе. Устами своих агентов влияния в Восточной Европе, в частности в Польше, Кремль тиражирует нарративы о нежелательности поддержки Украины и необходимости садиться за стол переговоров.

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Особенно преуспело в этом "Польское антивоенное движение". Ситуацию описал информационный ресурс Nowiny Polskie со ссылкой на материал в чешском издании Aktualni zpravy.

"Россия усиленно вовлекает в псевдомиротворческий дискурс маргинальные либо националистические движения, а также создает собственные проекты для продвижения своих псевдомиротворческих планов, которые нужны только ради одного – тактической паузы и накопления военного ресурса для повторной активизации боевых действий", – говорится в сообщении.

По данным чешских журналистов, на днях активисты "Польского антивоенного движения" анонсировали проведение так называемой антивоенной акции "Вместе за мир". Они запланировали ее 1-2 мая в Пораюве Нижнесилезского воеводства на границе Польши, Чехии и Германии.

"Продвигая собственные псевдомиротворческие инициативы посредством проведения таких акций, Москва пытается активизировать влияние пророссийских движений, которые ослабляют единство ЕС. Это российская гибридная угроза, делающая Европу крайне уязвимой перед всем спектром вызовов и угроз, которые создает Путин", – пишут расследователи.

По их словам, если такая акция будет проведена, это будет означать триумф в Евросоюзе радикальных и националистических группировок, которые открыто признаются в симпатиях к РФ. Это станет огромным шагом назад в европоцентристских достижениях Польши и Чехии, а также усилением влияния Кремля в этих странах.

"Это предоставит Путину "зеленый свет" к дальнейшей дестабилизации Европы", – подчеркивается в материале.

По информации чешского информресурса, "Польское антивоенное движение" – это организация, созданная 3 февраля 2023 года в городе Ченстохова политологом Лешеком Сыкульським. Она выступает против предоставления военной помощи Украине в контексте противостояния российской вооруженной агрессии.

Авторы публикации пишут, что движение официально не зарегистрировано в Польше, а в сети его активно пропагандирует организация "Белорусский военно-политический осмотр", которая активно поддерживает развязанную Путиным захватническую войну против Украины.

"Представители этой организации были замечены в многотысячном митинге, проведенном 11 марта в Праге под лозунгом "Чехия против бедности". Присутствующие озвучивали антиукраинские и антинатовские лозунги, некоторые демонстранты имели на своей одежде символику ЧВК "Вагнер" и букву Z. После окончания митинга, группа участников пыталась снять украинский флаг с дома Национального музея в Праге", – пишет издание.

Журналисты также обратили внимание на то, что "Польское антивоенное движение" последовательно продвигает антиукраинские и антиамериканские инициативы, а основатель Сыкульский на постоянной основе озвучивает пророссийские пропагандистские нарративы.

"Так, еще до создания "Антивоенного движения", в ноябре прошлого года Сыкульский заявил, что США могут вынудить Польшу ввести свои войска на территорию Украины в случае критического ослабления ВСУ. А в феврале этого года предложил выставить в городе Ченстохова антиукраинские билборды", – подчеркнули в публикации.

В числе прочих организаторов запланированного на май мероприятия, как отмечают СМИ, фигурируют организации United for Freedom и Rodacy Kamracy. Первая на своем сайте позиционирует себя как "польское подразделение правозащитной организации с главным офисом в Великобритании". А вторая – как "националистическая пророссийская организация, объединяющая всех поляков".

"При этом используемая ею символика очень напоминает ту, которая популярна в кругах русских радикальных националистов. В частности, это "коловрат", популярный также в среде русских националистов, прямо заявляющих о правах России на Украину и поддерживающих агрессию Путина", – подытожили авторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире прокремлевские нарративы поддерживает президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, заявляя, что войну России против Украины якобы могут помочь прекратить третьи страны путем переговоров. Он считает хорошей идеей создания группы посредников типа G20, куда будут входить развитые государства с большой экономикой.

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