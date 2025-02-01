'Продолжаются обсуждения необходимых шагов': в правительстве Германии заверили, что ищут возможности предоставления Украине дополнительной помощи

В немецком правительстве продолжается обсуждение возможностей выделения дополнительных средств на военную помощь для Украины. Речь идет о трех миллиардах евро.

Видео дня

Об этом в пятницу, 31 января, на брифинге заявили спикеры ряда министерств ФРГ, передает "Укринформ". "В федеральном правительстве продолжаются обсуждения необходимых шагов для поддержки Украины в ее защите от российской агрессивной войны", – сказала спикер Министерства финансов Ута Гартманн.

По ее словам, в ведомстве приняли к сведению решения бюджетного комитета Бундестага. Там обратились к министру финансов Германии Йоргу Кукису с просьбой выделить дополнительные средства, "однако это не может заменить проверку федеральным правительством того, выполнены ли условия для незапланированных расходов", отметила Гартманн.

То, что внутригосударственные обсуждения по этому поводу продолжаются, подтвердил и представитель Министерства иностранных дел Кристиан Вагнер.

Тем временем спикер Минобороны Митко Мюллер отметил, что ему нечего добавить к словам коллег и он не хочет спекулировать по поводу вероятных сроков принятия решения о выделении средств.

Напомним, что в Бундестаге провалили голосование по дополнительному финансированию военной помощи Украине. Члены немецкого парламента не смогли прийти к единому мнению, поэтому заседание было прервано.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель министра иностранных дел Германии Тобиас Линднер во время дебатов в Бундестаге 31 января призвал Берлин продолжать поддержку Украины. По его словам, Киев должен быть в сильной позиции перед достижением мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!