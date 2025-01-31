'Украина должна быть в позиции силы': заместитель Бербок в Бундестаге призвал продолжить помощь Киеву

Заместитель министра иностранных дел Германии Тобиас Линднер во время дебатов в Бундестаге 31 января призвал Берлин продолжать поддержку Украины. По его словам, Киев должен быть в сильной позиции перед достижением мира.

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"Если мы хотим крепкого и справедливого мира, мы должны продолжать делать так, чтобы Украина была в позиции силы", – заявил заместитель главы немецкого МИД Анналены Бербок. Он повторил, что не может быть решений по Украине без Украины и никакого решения по безопасности в Европе без европейцев.

Линднер также заявил, что поведение РФ "выходит далеко за пределы войны против Украины".

Системы вооружений России, модернизированные и стационарные, могут достигать территорий далеко в Западной Европе.

"Это и будет оставаться самой большой и непосредственной угрозой нашей безопасности в Европе и Германии в обозримом будущем", – сказал дипломат.

Он упомянул также об угрозе в Балтийском море свободному судоходству и гибридным опасностям, которые влияют на все страны Европы.

Гибридная деятельность против партнеров в ЕС и НАТО постоянно растет не только количественно, но и качественно: если раньше она была сосредоточена преимущественно на шпионаже, дезинформации и кибератаках, то случаи саботажа против критической инфраструктуры в последнее время участились, добавил замминистра.

В таких условиях изменился уровень ответственности, который Германия берет на себя.

В настоящее время возникла необходимость больше инвестировать в безопасность, в первую очередь это касается вооруженных сил, чтобы они могли надежно обеспечивать национальную оборону и оборону НАТО, заявил Линднер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава МИД Германии Бербок призвала предоставить Украине больше военной помощи, чем было запланировано в бюджете. На фоне информации о том, что канцлер Олаф Шольц блокирует выделение дополнительного оружейного пакета, она заявила, что военная поддержка Киева является "лучшей защитой" безопасности в Европе и непосредственно в ФРГ.

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