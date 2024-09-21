Украина эвакуировала четырех своих граждан из Сирии: подробности и видео

Украина эвакуировала из Сирии четырех своих граждан. Это стало возможным благодаря работе специалистов Главного управления разведки Минобороны совместно с Министерством иностранных дел Украины.

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Об этом 20 сентября рассказали в ГУР. Усилиями разведчиков и дипломатов в Украину возвращаются три женщины и один ребенок.

В Главном управлении разведки также показали, как происходила эвакуация, и наших граждан в аэропорту.

"Украина никогда не забудет и всегда придет на помощь своим гражданам, в какой точке планеты они бы не находились", – говорится в сообщении.

Напомним, что 4 сентября Украина эвакуировала еще 25 своих граждан из Ливана, где ухудшилась ситуация с безопасностью. Это была общая миссия Главного управления разведки Минобороны и Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Главного управления разведки Министерства обороны продолжают наносить урон российским захватчикам не только в Украине или на территории РФ, но и в Сирии. Очередной удар разведчики нанесли по оккупантам утром 15 сентября.

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