Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек: детали совместной миссии ГУР и МИД. Фото

В среду, 9 октября, стало известно о том, что Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек. Среди них, в частности, 40 иностранцев.

Видео дня

Детали сделки рассказали в Главном управлении разведки. Отмечается, что она стала возможной благодаря совместной миссии ГУР и МИД.

В ведомстве также сообщили, что это был четвертый этап эвакуации граждан Украины и еще семи стран мира из Ливана, где ухудшилась опасная и экономическая ситуация.

"Самолет из аэропорта Бейрута уже приземлился в польском Жешуве: эвакуированы 28 украинцев - 19 взрослых и девять детей. Они уже направляются в Украину. Также удалось забрать и двух собак - украинцы заботятся о своих домашних любимцах", - говорится в сообщении.

Украина также помогла покинуть Ливан и 40 иностранцев: 26 взрослых и 14 детей.

В ГУР добавили, что благодаря действиям Украины в безопасности оказались граждане:

Аргентины – шесть человек.

Мексики – шесть человек.

Молдовы – восемь человек.

Румынии – один человек.

Чехии – пять человек.

Колумбии – два человека.

Ливана – 12 человек.

По данным ведомства, операция была проведена оперативно и без осложнений.

"В ходе предыдущих трех миссий из ближневосточной страны смогли вывезти 234 человека: 189 граждан Украины и 45 иностранцев. Всего по состоянию на 9 октября 2024 года из Ливанской Республики эвакуировано 302 человека - 217 украинцев и 85 граждан других государств", - резюмировали в ГУР.

Напомним, что 4 сентября Украина эвакуировала еще 25 своих граждан из Ливана, где ухудшилась ситуация с безопасностью. Это была общая миссия Главного управления разведки Минобороны и Министерства иностранных дел Украины.

В сентябре 2024 года Украина также эвакуировала из Сирии четырех своих граждан. Это стало возможным благодаря работе специалистов Главного управления разведки Минобороны совместно с Министерством иностранных дел Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!