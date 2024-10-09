Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек: детали совместной миссии ГУР и МИД. Фото
В среду, 9 октября, стало известно о том, что Украина эвакуировала из Ливана еще 68 человек. Среди них, в частности, 40 иностранцев.
Детали сделки рассказали в Главном управлении разведки. Отмечается, что она стала возможной благодаря совместной миссии ГУР и МИД.
В ведомстве также сообщили, что это был четвертый этап эвакуации граждан Украины и еще семи стран мира из Ливана, где ухудшилась опасная и экономическая ситуация.
"Самолет из аэропорта Бейрута уже приземлился в польском Жешуве: эвакуированы 28 украинцев - 19 взрослых и девять детей. Они уже направляются в Украину. Также удалось забрать и двух собак - украинцы заботятся о своих домашних любимцах", - говорится в сообщении.
Украина также помогла покинуть Ливан и 40 иностранцев: 26 взрослых и 14 детей.
В ГУР добавили, что благодаря действиям Украины в безопасности оказались граждане:
Аргентины – шесть человек.
Мексики – шесть человек.
Молдовы – восемь человек.
Румынии – один человек.
Чехии – пять человек.
Колумбии – два человека.
Ливана – 12 человек.
По данным ведомства, операция была проведена оперативно и без осложнений.
"В ходе предыдущих трех миссий из ближневосточной страны смогли вывезти 234 человека: 189 граждан Украины и 45 иностранцев. Всего по состоянию на 9 октября 2024 года из Ливанской Республики эвакуировано 302 человека - 217 украинцев и 85 граждан других государств", - резюмировали в ГУР.
Напомним, что 4 сентября Украина эвакуировала еще 25 своих граждан из Ливана, где ухудшилась ситуация с безопасностью. Это была общая миссия Главного управления разведки Минобороны и Министерства иностранных дел Украины.
В сентябре 2024 года Украина также эвакуировала из Сирии четырех своих граждан. Это стало возможным благодаря работе специалистов Главного управления разведки Минобороны совместно с Министерством иностранных дел Украины.
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