Привлекут фрегаты и самолеты: Рютте объявил о запуске миссии 'Балтийский страж'

Страны НАТО приступают к запуску миссии "Балтийский страж", в ходе которой будут задействованы фрегаты и боевая авиация. Силы Альянса в рамках миссии будут осуществлять патрулирование в важнейших районах Балтийского моря.

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Кроме того, страны НАТО договорились запустить инициативу по использованию новейших технологий для патрулирования. Об этом на брифинге по итогам саммита лидеров стран НАТО балтийского региона заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

По его словам, силы североатлантического Альянса в рамках миссии "Балтийский страж" будут патрулировать в важнейших районах Балтийского моря. Также он отметил, что эта военная деятельность является составляющей усилий НАТО по усилению морского присутствия и мониторинга важнейших для Альянса районов.

Рютте подчеркнул, что миссия "Балтийский страж" предусматривает привлечение целого ряда средств, в том числе фрегатов и патрульных самолетов. Кроме того, речь идет о небольшом флоте морских дронов, которые будут обеспечивать более эффективный мониторинг и сдерживание.

Для повышения эффективности патрулирования НАТО работает с союзниками над интеграцией их национальных механизмов наблюдения с силами Альянса, что обеспечит комплексное выявление угроз.

"Сегодня я могу официально заявить, что НАТО запускает миссию Baltic Sentry. Это военная инициатива под руководством главнокомандующего Объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, которая является частью усилий по укреплению присутствия альянса и мониторинга ключевых морских зон", – сообщил генсек НАТО.

Напомним, страны НАТО намерены создать собственный флот беспилотных катеров для обеспечения защиты критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском и Средиземном морях. Такая концепция у высших должностных лиц НАТО возникла после серии повреждений подводных кабелей в европейских водах.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 российский военный корабль обстрелял вертолет воздушных сил Германии в акватории Балтийского моря. Россияне атаковали немецкий вертолет сигнальными ракетами.

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