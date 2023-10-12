Привлекут 20 тыс. человек: в Польше пройдут крупнейшие сухопутные учения стран НАТО

В 2024 году на территории Польши состоятся Dragon-24 – самые масштабные военные учения на восточном фланге НАТО за последние 10 лет. Участниками крупнейших учений сухопутных войск в Европе станут около 20 тысяч человек.

Соответствующее объявление сделал генерал Веслав Кукула, недавно назначенныйначальником Генерального штаба Войска польского, передает Polskie Radio. 11 октября он выступил на конференции на полигоне в Нова Дембе на юго-востоке страны.

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Запланировано, что среди участников будет 15 тысяч военнослужащих польской армии и 5 тысяч военнослужащих из отдельных государств Североатлантического альянса.

В частности, к Dragon-24 должны присоединиться подразделения сухопутных войск из Польши, США, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Турции, Словении, Албании.

Польский министр обороны Мариуш Блащак на этой же пресс-конференции заверил, что армия страны "в отличной форме" и в состоянии обеспечить гражданам безопасность.

Он указал на "современное вооружение, поступившее в Вооруженные силы в последние несколько лет", а также "создание новых воинских частей, особенно на востоке реки Вислы". По словам руководителя польского МО, тысячи граждан хотят пройти службу в армии.

Министр уверен, что войско будет еще крепче. Уже в следующем году Польша получит 96 вертолетов Apache и 500 реактивных систем залпового огня HIMARS, "поскольку именно это необходимо для сдерживания агрессора".

Добавим: Кукула получил должность начальника ГШ ВС Польши, а Мацей Клиш должность оперативного командующего вооруженными силами совсем недавно. Их предшественники Раймунд Анджейчак и Томаш Пиотровский могли уволиться в связи с падением в Польше в декабре 2022 года российской ракеты, пишут СМИ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– В начале октября Россия провела масштабные учения гражданской обороны на большей части своей территории. Британская разведка указала, что это ежегодное мероприятие.

– В то же время США во время учений по защите Балтийского моря развернули модульную пусковую установку универсальной ракетной системы Typhon. Учения Штаты провели вместе с Данией.

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