США во время учений по защите Балтийского моря развернули зенитные системы, способные бить даже по кораблям

Во время учений по защите Балтийского моря Военно-морские силы США развернули модульную пусковую установку от универсальной системы Typhon, которая может отстреливать два типа ракет.

Данный вид вооружения может стрелять крылатыми ракетами Tomahawk в версии наземного базирования и "сухопутным" вариантом этой самой морской зенитной ракеты SM-6. Об этом сообщает Defence Express.

Соединенные Штаты провели совместные учения с Вооруженными силами Дании, посвященные защите морских конвоев, которые будут проходить возле острова Борнхольм в Балтийском море. Стоит отметить, что в открытом доступе почти нет данных об этих военных учениях, однако в сети заметили, что США для противовоздушного прикрытия конвоев отрабатывали использование пусковой установки под зенитные ракеты SM-6.

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Особенность комплекса состоит в том, что в качестве пусковых используются четыре ячейки от Mark 41 – стандартной системы для эсминцев ВМС США. Для ведения огня используется система, созданная на базе Aegis Combat System.

Примечательно, что SM-6 может перехватывать все типы объектов, включая баллистические ракеты. Дальность стрельбы по воздушным целям может достигать 240 км. Кроме того, система обладает возможностью бить по морским целям. В таком режиме дальность запуска составляет до 460 км.

Аналитики отметили, что в 2016 году во время учений ВМС США смогли потопить списанный фрегат, стреляя в том числе и ракетами SM-6.

Напомним, страны Североатлантического Альянса впервые провели учения, которые затронули сценарии действий при применении пятой статьи Договора. Речь идет о коллективной обороне – нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс должен увеличить частные инвестиции в оборонные компании стран блока. В первую очередь – в производство 155-мм артиллерийских снарядов.

– В Болгарии, которая является членом НАТО, в скором времени начнется строительство военной базы Североатлантического Альянса.

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