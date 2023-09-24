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США во время учений по защите Балтийского моря развернули зенитные системы, способные бить даже по кораблям

Алексей Лютиков
Мир
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США во время учений по защите Балтийского моря развернули зенитные системы, способные бить даже по кораблям

Во время учений по защите Балтийского моря Военно-морские силы США развернули модульную пусковую установку от универсальной системы Typhon, которая может отстреливать два типа ракет.

Данный вид вооружения может стрелять крылатыми ракетами Tomahawk в версии наземного базирования и "сухопутным" вариантом этой самой морской зенитной ракеты SM-6. Об этом сообщает Defence Express.

Соединенные Штаты провели совместные учения с Вооруженными силами Дании, посвященные защите морских конвоев, которые будут проходить возле острова Борнхольм в Балтийском море. Стоит отметить, что в открытом доступе почти нет данных об этих военных учениях, однако в сети заметили, что США для противовоздушного прикрытия конвоев отрабатывали использование пусковой установки под зенитные ракеты SM-6.

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Особенность комплекса состоит в том, что в качестве пусковых используются четыре ячейки от Mark 41 – стандартной системы для эсминцев ВМС США. Для ведения огня используется система, созданная на базе Aegis Combat System.

Примечательно, что SM-6 может перехватывать все типы объектов, включая баллистические ракеты. Дальность стрельбы по воздушным целям может достигать 240 км. Кроме того, система обладает возможностью бить по морским целям. В таком режиме дальность запуска составляет до 460 км.

Аналитики отметили, что в 2016 году во время учений ВМС США смогли потопить списанный фрегат, стреляя в том числе и ракетами SM-6.

США во время учений по защите Балтийского моря развернули зенитные системы, способные бить даже по кораблям

Напомним, страны Североатлантического Альянса впервые провели учения, которые затронули сценарии действий при применении пятой статьи Договора. Речь идет о коллективной обороне – нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно глава военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс должен увеличить частные инвестиции в оборонные компании стран блока. В первую очередь – в производство 155-мм артиллерийских снарядов.

– В Болгарии, которая является членом НАТО, в скором времени начнется строительство военной базы Североатлантического Альянса.

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