Прививку от COVID-19 получили уже почти 11 млн человек в мире – Bloomberg

По состоянию на 2 января от коронавируса (COVID-19) уже вакцинированы более 10,8 млн человек в 29 странах мира.

Как пишет Bloomberg, по количеству вакцинированных лидирует Китай. Там сделали уже 4,5 млн доз прививки (для 0,32% населения) (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Далее следуют США с 3,49 млн доз (для 1,06% населения) и Израиль с 950 тыс. доз (для 10,5% населения).

В Великобритании вакцинировали 947,2 тыс. человек (1,42%), а в России непризнанной в мире вакциной "Спутник V" привили 440 тыс. (0,3%).

Как отмечает издание, доставка миллиардов доз в страны "третьего мира" будет одной из самых сложных логистических задач, которые когда-либо предпринимались.

Некоторым странам, возможно, придется подождать до 2022 года или позже, прежде чем поставки станут широко доступны.

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