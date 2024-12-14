Пристайко объяснил, почему потерпел крушение режим Асада и какова судьба Сирии

Такая диктатура, которая была установлена в Сирии Башаром Асадом, не может продолжаться вечно, рано или поздно она должна была упасть, это было вопросом времени. Эта диктатура держалась с помощью россиян, а практика показывает, что это не способ выживания.

Видео дня

Об этом в интервью OBOZ.UA сказал Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании (в 2020-2023 годах). По его убеждению, сирийский народ должен со временем получить доступ ко всему, что у него украла семья Асада.

"Такая семейная диктатура, можно еще привести примеры Ливии и Ирака, все они все равно заканчиваются, их время иссякает. Я уже молчу о том, что они опирались на маленькую религиозную общину, которая не представляет вообще эту страну никак. И искусственность этой семьи рано или поздно должна была завершиться. Трудно смотреть, что Сирия из относительно стабильного и относительно богатого государства в том регионе, которое было определенным форпостом стабильности, надежности и будущего, даже под руководством этой семьи, настолько быстро развалилось. Но и тому есть объяснение. И то, что сейчас она держалась на российских штыках, мы с вами видели один раз за другим, что это не метод выживания", – сказал Пристайко.

Он отметил, что украинцам, которые готовы согласиться на все, чтобы война закончилась, стоит посмотреть, чем заканчиваются поддерживаемые россиянами режимы.

Останется ли Сирия и вообще даже название этого государства, будет понятно в ближайшее время, считает дипломат.

"Происходящее сейчас – это бульон, в котором варятся радикальные исламистские движения и террористические организации, которые будут пытаться рекрутировать максимальное количество своих будущих членов. Не исключено, что эта страна погрязнет в таких же процессах, как и Афганистан, где тяжело даже сказать, есть ли будущее государственное образование", – отметил Пристайко.

Как сообщал OBOZ.UA, сирийский диктатор Башар Асад почти никому не доверил свои планы бежать из страны, когда его правление упало. Он не сказал об этом даже близким родственникам. В то же время, на встрече с примерно 30 руководителями армии и служб безопасности он уверял, что российская военная поддержка уже в пути.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!