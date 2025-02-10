Принял приглашение: Си Цзиньпин собирается в Москву на 9 мая

Глава КНР Си Цзиньпин принял приглашение Кремля и собирается в Москву на торжества 9 мая. Мероприятие приурочено к "80-летию победы СССР над нацистской Германией во Второй мировой войне".

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на росСМИ. По словам посла РФ в Китае Игоря Моргулова, приглашение было принято и китайский лидер примет участие в мероприятиях в российской столице.

Ранее Кремль заявил, что пригласил на празднование 80-летия окончания войны представителей многих стран. Россия традиционно называет этот период "Великой Отечественной войной" и активно использует военные парады как часть своей политической риторики.

В ответ на принятое приглашение Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина посетить Китай в сентябре на празднование годовщины окончания Второй мировой войны.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность планами премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Москву 9 мая, чтобы принять участие в праздновании "Дня Победы", организованном главой Кремля Владимиром Путиным. Там подчеркнули, что хотя Россия пытается присвоить себе победу во Второй мировой войне, роль Украины в этом важном достижении нельзя игнорировать.

Перед этим Роберт Фицо в 2025 году отправится в Москву, чтобы вместе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным отпраздновать 9 мая. Политик заявил, что "с удовольствием" принял приглашение т.н. президента России.

Ранее Фицо заявил, что посетить Москву 9 мая 2025 года – это его "личная обязанность".

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