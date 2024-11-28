Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность планами премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Москву 9 мая, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы, организованном российским президентом Владимиром Путиным. , роль Украины в этом важном достижении нельзя игнорировать.

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Такое заявление сделал спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга в четверг, 28 ноября. Он подчеркнул, что Россия, проводя агрессию против Украины, фактически "подрывает память о совместной борьбе с нацизмом".

"Мы можем напомнить, что агрессией против Украины Кремль растоптал память о совместной борьбе во Второй мировой войне, борьбе с нацизмом", – отметил представитель МИД.

Он напомнил, что Украина понесла огромные человеческие потери во время Второй мировой войны и что ее роль в этой победе чрезвычайно важна. войне.

"Это оскорбление давно Путин нанес, но мы призываем всех наших партнеров и европейских лидеров вспомнить факты, заключающиеся в том, что общие потери, как вы знаете, точной цифры никто не знает, но она оценивается от 50 до 75 млн человек. 8 до 10 млн погибших это украинцы, почти четверть населения Украины", – обратил внимание Тихий.

Он предложил словацкому премьеру, перед тем как ехать в Москву, посетить украинские города, такие как Херсон, Запорожье, Харьков, Киев, ставшие жертвами войны и через которые прошли тяжелые бои в годы Второй мировой.

"Поэтому у нас вопрос, а что это за празднование только в Москве и игнорирование роли Украины во Второй мировой войне. Может стоит заехать перед Москвой в Херсон, Запорожье, Харьков, Киев? а потом с востока на запад", – обратился Тихий к Фицо.

Напомним, накануне стало известно, что Роберт Фицо в 2025 году отправится в Москву, чтобы вместе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным отпраздновать 9 мая Политик заявил, что "с удовольствием" принял приглашение т.н.

Ранее Фицо заявил, что посетить Москву 9 мая 2025 года – это его "личная обязанность".

Он сообщал, что Роберт Фицо также призвал Европу не поддерживать Украину в войне против России.

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