'Принципиальная позиция': в МИД Китая официально ответили, продают ли России оружие

На полях Мюнхенской конференции безопасности состоялись переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его китайским коллегой, главой комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. В ходе разговора глава китайского внешнеполитического ведомства официально опроверг поставки Китаем вооружений Российской Федерации для войны в Украине.

По словам Ван И, Китай привержен принципу политического решения проблем в горячих точках, поэтому отказ от продажи летального оружия воюющим сторонам является для Пекина "принципиальной позицией". О встрече Кулебы и Ван I, а также о содержании разговора сообщили в Министерстве иностранных дел КНР.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что встреча Ван И и Кулебы на полях Мюнхенской конференции состоялась по просьбе Украины.

В ходе разговора с украинским коллегой министр иностранных дел КНР заявил, что Китай и Украина на протяжении многих лет "были стратегическими партнерами и между двумя народами существует традиционная дружба". Также он выразил надежду на дальнейшее развитие китайско-украинских отношений на пользу обоих государств – "независимо от того, как изменится международная ситуация".

Помимо прочего, глава китайской дипломатии опроверг поставки китайских вооружений в Россию.

"Ван И осветил принципиальную позицию Китая в украинском вопросе, подчеркнув, что Китай придерживается политического решения проблем в горячих точках, настаивает на содействии миру и переговорам, не подливает масла в огонь, не использует возможности, не продает летальное оружие в районы конфликта или стороны конфликта. Мы будем продолжать играть конструктивную роль в прекращении войны и скорейшем восстановлении мира. Даже если есть только проблеск надежды на мир, Китай не откажется от своих усилий", – говорится в сообщении МИД Китая.

Кулеба, по сообщениям китайской стороны, заверил Ван И в готовности Украины поддерживать с КНР "дружеские отношения" и развивать отношения между двумя государствами.

Министр иностранных дел Украины также отметил влияние Китая на мировую политику и, как утверждают в КНР, заверил, что наше государство "высоко ценит позиционный документ Китая о политическом урегулировании кризиса в Украине".

По словам Кулебы, которые цитируют в МИД Китая, Украина надеется, что КНР "и дальше будет играть уникальную и конструктивную роль в содействии миру".

Напомним, ранее сообщалось, что высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Мюнхене призвал Китай не поддерживать Россию, которая продолжает полномасштабную агрессию против Украины. Об этом он заявил во время встречи с Ван И.

Боррель также призвал Пекин присоединиться к украинской Формуле мира, присоединившись к Глобальному саммиту мира. Дипломат подтвердил, что Евросоюз решительно настроен поддерживать Украину как предоставлением военной помощи, так и финансированием.