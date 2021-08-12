Очень трудно описать словами те чувства, которые тебя охватывают при виде этих мест. Еще труднее изложить их на бумаге без излишних эмоций. Увиденное мною вызывает слишком много смешанных чувств у каждого азербайджанца…

Организованный Госкомитетом Азербайджана по работе с диаспорой тур на освобожденные от армянской оккупации азербайджанские города Физули, Ходжавенд и Шуша для представителей азербайджанской диаспоры позволил мне осуществить свою давнюю мечту. Но представшие перед глазами ужасающие картины варварства не дают мне покоя даже после осуществления этой мечты.

Те редкие здания, которые попадались нам на пути, все еще носили на себе кровоточащие раны былой оккупации. Вокруг были живописные пейзажи, но наше внимание было поглощено справедливым гневом от увиденного варварства. До этого момента подобные сцены я видел только в кинофильмах про войну. Это были крайне угнетающие и до боли неприятные впечатления, которые не изгладили даже увиденные реконструкционные работы в Шуше.

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Всю дорогу в Шушу через Физули перед моими глазами маячили руины населенных пунктов, стертых с лица земли и десятки тысяч квадратных метров очищенных минных полей. Это очень сильно давило на душевное состояние каждого из участников поездки. Мы, молча с болью в сердцах лицезрели эти раны….

То, что переживал каждый из нас, невозможно передать словами – слишком много эмоций. Полагаю, что правительство Азербайджана должна обратиться в международные суды, чтобы взыскать у Армении за содеянное. Сколько миллиардов надо, чтобы возродить уничтоженные города, я даже не представляю.

Несмотря на 30 лет оккупации армяне не смогли сломить национальный дух Азербайджана.

Мы искренне верили, что настанет день когда в Шуше будет развеваться флаг Азербайджана. Это знали и оккупанты, которые за время оккупации даже не обжили Шушу. Город выглядит так, что армяне там не жили и не собирались даже его обживать. Слишком всё кругом было не ухожено, а местами заброшено и разрушено. Это была всего лишь имитация жизни.

Невозможно было пройти мимо памятников Узеиру Гаджибекову и Хуршудбану Натаван, в которых были пулевые отверстия. Чем памятники мешали оккупантам?! Видимо сама мысль, что этот город основали азербайджанцы, жили и творили там, насколько была ненавистна им, что они старались уничтожить все, что напоминало им о величии Шуши.

Я покидал город со смешанными чувствами, но с большой надеждой. Надеждой на то, что моя следующая поездка в Шушу позволит увидеть иную картину. Я вновь проеду по дороге Победы и окажусь в величественной Шуше.

Перед отъездом из Шуши я отдал дань уважения Украине, подняв флаг этой страны. Я искренне верю, что и на Донбассе будет развеваться украинский флаг, как он развевался в моих руках в Шуше.

Много моих соотечественников сражаются за территориальную целостность Украины и весьма символично, в Шуше погиб Национальный герой Азербайджана Виктор Серегин, чья семья уже много лет проживает в Харькове. Подняв флаг Украины в Шуше, я также отдал дань памяти сыновьям украинского народа, сражавшимся за Азербайджан.

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