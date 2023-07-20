'Примем меры': Китай отреагировал на повреждение генконсульства в Одессе из-за авиаудара РФ

Китай подтвердил, что здание его консульства в Одессе было повреждено в результате ночного авиаудара России. В министерстве иностранных дел КНР заявили, что "примут меры".

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Об этом сообщила пресс-служба МИД Китая. Там отметили, что сотрудники дипломатического ведомства не пострадали.

"Взрыв произошел возле генконсульства Китая в Одессе. Взрывная волна повредила часть стенового покрытия и оконных стекол. Сотрудники консульства покинули помещение задолго до этого, и никто не пострадал", – сказал представитель МИД.

Он не уточнил, делал ли Китай какие-либо дипломатические шаги в отношении России в связи с обстрелом.

"Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с заинтересованными сторонами. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", – резюмировали в китайском ведомстве.

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