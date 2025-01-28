'Приказы президента будут выполняться быстро и без обсуждений': Гегсет озвучил приоритеты Пентагона в каденции Трампа

Главным приоритетом работы Пентагона будет скорейшее выполнение приказов президента Дональда Трампа. Особенно – в вопросах усиления защиты южной американской границы.

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Об этом заявил новый министр обороны США Пит Хегсет в понедельник, 27 января, во время первого рабочего дня в Пентагоне. Его цитирует "Укринформ".

"Министерство обороны будет поддерживать защиту территориальной целостности Соединенных Штатов Америки на южной границе, включающую резервистов, Национальную гвардию и действующую службу в соответствии с Конституцией, законами нашей страны и директивами главнокомандующего", – сказал Хегсет.

Он пообещал закрыть программы разнообразия в вооруженных силах, инициировать создание системы "железного купола" для США и продолжить массовые депортации нелегальных мигрантов.

Министр подчеркнул: все законные приказы президента США будут выполняться Министерством обороны оперативно и без обсуждений.

Как писал OBOZ.UA, еще до назначения на должность Пит Хегсет уклонился от ответа на вопрос, возможно ли применение американских войск для захвата Гренландии. Он заявил, что не будет публично раскрывать, какие приказы отдает новый американский президент.

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