'Приднестровье – это контрабанда хабов': Тишкевич оценил, может ли Россия пойти на аннексию региона

В СМИ появилась информация, что непризнанное "Приднестровье" может попроситься в состав России. Однако эксперт внешней и внутренней политики Украинского Института Будущего Игорь Тишкевич считает этот сценарий маловероятным.

Об этом он сказал в комментарии OBOZ.UA. Тишкевич признал, что в теории угрозы таковые существуют, но как минимум Россия не сможет провести там ротацию своих войск.

"Этого шага, скорее всего, не будет. Такие угрозы есть. С точки зрения масштабирования войны это теоретически возможно. С точки зрения возможности удержания такой территории, ну давайте так. Через какие страны Россия может произвести ротацию войск в Приднестровье? Это проблема", – сказал он.

Эксперт отметил, что еще один вопрос заключается в экономике Приднестровья, поскольку, по его словам, он является контрабандой хабов.

"Приднестровье – это контрабанда хабов, очень хорошо себя чувствующих, считают, что с одной стороны интеграция с Молдавской экономикой. Во-вторых, те регионы, вроде бы и Молдова с точки зрения внешней территории, но Молдова не имеет контроля и плюс де-факто очень плохую охрану границ с украинской стороны. Поэтому для этого региона такой формат очень выгоден по состоянию на сегодняшний день. Это как раз серая зона и если это часть Российской Федерации, то это очень большие риски. Во-первых, что закрываются границы. Во-вторых, возможна военная операция и тому подобное", – объяснил Тишкевич.

Напомним, в Тирасполе на 28 февраля 2024 года назначен "съезд депутатов всех уровней". Команда провести это мероприятие якобы пришла из Москвы.

Впрочем, как позже сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии украинским СМИ, депутаты непризнанного Приднестровья не планируют обращаться на съезде к российскому диктатору о принятии "республики" в состав РФ.

Однако, по словам Геннадия Чербы, уже на следующий день, 29 февраля, об этой "просьбе" якобы объявит президент Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию, которое затем в ускоренном порядке примет решение его удовлетворить.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Молдовы Мая Санду считает, что Россия вскоре попытается дестабилизировать ситуацию в стране. По ее мнению, Кремль предпримет действия весной 2024 года, когда в Молдове стартует президентская предвыборная кампания.

В Институте изучения войны тоже считают, что Россия, вероятно, снова попытается посеять политическую нестабильность и раскол в Молдове. Таким образом, РФ надеется отвлечь внимание международного сообщества от войны в Украине.

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