Президентом Перу стал простой учитель из провинции: как живет и что хочет изменить Педро Кастильо. Фото

На выборах президента Перу победил представитель левой партии "Свободное Перу" Педро Кастильо. Он бывший школьный учитель из провинции и профсоюзный деятель.

Как сообщает BBC, Кастильо во втором туре с минимальным отрывом обошел свою соперницу либеральных взглядов Кэйко Фухимори, набрав 50,12% голосов. Разница между кандидатами составила всего 44058 голосов избирателей.

Фухимори считает, что у нее украли победу, ссылаясь на аномально большое количество голосов за Кастильо в некоторых районах страны. При этом международные наблюдатели, в том числе из США и Великобритании, признали выборы честными и свободными.

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Педро Кастильо стал известен 4 года назад, когда возглавил общенациональную забастовку, вынудившую тогдашнее правительство пойти на повышение зарплат, но фаворитом президентской гонки до последнего момента не считался.

Во время предвыборной кампании он обещал, что откажется от президентской зарплаты и продолжит жить на учительские доходы.

"Это первый бедный президент Перу", – сказал о нем аналитик Уго Отеро.

51-летнего Кастильо называют самым левым президентом в истории Перу. Но в отличие от правителей соседней Венесуэлы, он не проповедует воинствующий антиамериканизм, а концентрируется на социально-экономической сфере.

Убежденный католик, новый глава государства выступает против однополых браков, абортов и эвтаназии, но за введение смертной казни.

Также Кастильо заявлял, что даст 72 часа на сборы иностранцам, которые нелегально находятся в Перу и, по его мнению, совершают большинство преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фухимори пообещала продолжать борьбу и "защищать демократию Перу".

Ранее Башара Асада переизбрали президентом Сирии, он получил более 95% голосов. Таким образом он еще семь лет будет занимать должность главы государства.