Президент Словакии заявил, что Фицо помнит момент покушения: в каком состоянии политик сейчас

Президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что пообщался с раненым премьер-министром страны Робертом Фицо, рассказавшим, что помнит момент покушения на себя. В то же время венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Фицо находится "на грани жизни и смерти".

Пеллегрини посетил Фицо в больнице 16 мая, сообщает Denník N. Он отметил, что у премьера нет шока, часто стирающего часть воспоминаний о событии.

"Премьер-министр помнит, что произошло. Он был удивлен, как это могло произойти", – сказал он.

По его словам, Фицо оставался в сознании во время перевозки в Банскую Быстрицу, полностью воспринимал все происходящее: оказание первой помощи, перевозку вертолетом в больницу, работу медиков в отделении неотложной помощи.

" Только когда он попал в операционную, его погрузили в сон. К тому моменту он был в сознании", – добавил президент.

Со своей стороны Орбан заявил, что Фицо находится "на грани жизни и смерти".

"Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится на грани жизни и смерти", – сказал он.

Орбан также отметил, что молится за Фицо и переживает за Словакию, поскольку даже если Фицо поправится, ему придется восстанавливаться несколько месяцев, что будет критическим накануне выборов в Европейский парламент в начале следующего месяца.

Напомним, 15 мая стало известно, что премьера Словакии Фицо ранили в результате стрельбы. Это произошло, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства в словацкой торговле. Тогда из толпы кто-то позвал его, после чего сразу же раздались пять выстрелов.

Раненого Фицо срочно на вертолете вывезли в больницу в Банской Быстрице. А нападавшего задержали на месте стрельбы. Им оказался 71-летний писатель и активист Юрай Цинтула, объяснивший свои действия несогласием с политикой, которую проводил премьер.

Стрельцу сообщили о подозрении в покушении на убийство по политическим причинам. Ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Хотя, учитывая возраст нападающего, даже минимальный из возможных сроков наказания с высокой долей вероятности может стать для него пожизненным.